Schorndorf.

Eine 19-Jährige hat angegeben, von mehreren Männern in Schorndorf belästigt worden zu sein. Der Vorfall hat sich den Angaben zufolge am Sonntagmorgen (11.9.) ereignet. Die junge Frau befand sich kurz nach 5 Uhr beim Bahnhof Schorndorf, wo sie vor einer Bar saß. Vier Männer näherten sich ihr. wobei sich zwei der Männer vor sie stellten und zwei Männer sich neben sie setzten. Den Angaben zufolge berührte einer der Männer die junge Frau unsittlich. Die Frau ging weg, wobei einer der Männer ihr an den Po fasste, so steht es im Polizeibericht. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Die Kripo interessiert beispielsweise, ob eventuell Passanten den Vorfall beobachtet haben könnten. Zudem wäre es auch möglich, dass die vier unbekannten Männer am Bahnhof gesehen wurden. Die Männer wurden als dunkelhäutig, circa 1,80 Meter groß mit schmächtiger Figur und dunkler Kleidung beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.