Schorndorf 19-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Schorndorf.

Ein 19 Jahre alter Rollerfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag (29.4.) schwer verletzt. Der junge Mann missachtete kurz vor 16.30 Uhr an der Kreuzung Holzbergweg/Winnender Straße die Vorfahrt einer 36-jährigen VW-Golf-Fahrerin. Es kam zur Kollision. Im Anschluss prallte der Zweiradfahrer noch gegen den VW eines entgegenkommenden 29-Jährigen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.