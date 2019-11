Schorndorf 19-Jähriger stiehlt Handy seiner Freundin

Schorndorf.

Nach einem Streit hat ein 19-Jähriger am Mittwochmittag (20.11.) seiner 16 Jahre alten Freundin das Handy gestohlen. Die beiden waren in der Wohnung des 19-Jährigen in Schorndorf in Streit geraten. Nachdem die 16-Jährige die Wohnung verlassen hatte, folgte ihr Freund ihr, bis er sie in der Rosenstraße beim Bahnhof schließlich festhielt. Im Verlauf des Streits griff er dann in ihre Jackentasche und entwendete ihr Handy. Passanten zeigten die Auseinandersetzung schließlich bei der Polizei an. Bei den Ermittlungen konnte die Polizei das Handy bei dem 19-Jährigen sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.