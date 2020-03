Schorndorf 37 neue Anlehnbügel für Fahrräder

Freigehalten beziehungsweise in diesen verkehrsberuhigten Bereich eingebunden werden soll lediglich die Lieferzone im Bereich des Blumengeschäfts Walter. In den Radabstellbereich integriert wird laut Herbert Schuck auch eine Reparatursäule, die aber nicht die einzige auf Gemarkung Schorndorf bleiben soll. Eine weitere ist im Sportpark Rems geplant, eine dritte entlang des Radwegs in Richtung Wieslauftal.

Die Stadt möchte noch weitere Radabstellplätze schaffen

Diese Reparatursäulen gehen auf eine Initiative des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) zurück, der bei den Kommunen zuvor das grundsätzliche Interesse und den Bedarf abgefragt hatte.

Gefördert werden die Radabstellplätze vom Land Baden-Württemberg. Aufgrund der Förderungsbestimmungen, so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, konnte bislang nicht mit dem Bau begonnen werden. Die Stadt möchte aber noch weitere Radabstellplätze schaffen und freut sich über Unterstützung aus der Bürgerschaft.

Sollte jemand einen Standort im Auge haben, welcher bisher nicht genannt ist, kann er oder sie diesen gerne als Vorschlag mit Bild und Standort an den Fachbereich Infrastruktur unter infrastruktur@schorndorf.de senden oder an der Stadtinfo melden. Der Standort wird auf seine Realisierbarkeit geprüft und gegebenenfalls in die zweite Auflage des Radabstellkonzeptes aufgenommen.