Schorndorf 50+1-Tag: Die SchoWo feiert sich selbst

„Und dann zieht die ganze Meute hinüber zum Marktplatz“, hofft Jürgen Dobler, und dort werden die Besucher von etwa 19.30 Uhr an zunächst von Mozah auf das eingestimmt, was noch folgend soll. Wobei Mozah, eine Band, die sich aus ehemaligen Musikstudenten zusammensetzt, mit selbst geschriebenem Hip-Hop ein ganz anderes Genre verkörpert als das, was vorher passiert ist und was noch folgt. „Die würden auch nicht ins normale SchoWo-Format passen, sind aber absolut spektakulär“, sagt Jürgen Dobler und erklärt dann, warum es anschließend ein gegen 21 Uhr beginnendes Pink-Floyd-Tribute-Konzert gibt, mit der aus Frankfurt am Main anreisenden Band Floyd Reloaded, die nicht nur die Musik ihrer Idole, sondern auch deren legendäre Lightshow mitbringt. Pink Floyd, so Dobler, deshalb, weil das zum einen absolut massentaugliche Musik sei und weil Pink Floyd auch einen großen Zeitraum von 50 Jahre SchoWo – von Ende der 60er bis Ende der 90er Jahre – abdeckten und in dieser Zeit viele musikalische Meilensteine gesetzt hätten.

Dobler sieht keine Konkurrenz zu Winterbach und Plüderhausen

Zum Nulltarif ist das alles nicht zu haben – und auch nicht aus dem normalen SchoWo-Budget zu finanzieren. Größtenteils wird dieser SchoWo-Jubiläumstag durch Sponsorengelder ermöglicht, aber weil das noch nicht ganz reicht, wird während des Open-Air-Konzerts auf dem Marktplatz um Spenden gebeten. Und für alle, die bei dieser Gelegenheit mehr als drei Euro geben, gibt’s als kleines Dankeschön einen SchoWo-Jubiläumsbändel. Die Anwohner, die sich einen zusätzlichen Abend beschallen lassen müssen, tröstet Jürgen Dobler damit, dass Floyd Reloaded „etwas kommodere“ Musik machen als etwa das Hofbräu-Regiment während der regulären SchoWo. Und dass dieses Konzert stattfindet, während in Winterbach schon das Zeltspektakel läuft und in Plüderhausen die Festtage mit dem großen Blasmusikabend beginnen, hält Dobler für vertretbar, weil er in dem, was auf dem Marktplatz passiert, weder zur einen noch zur anderen Veranstaltung eine direkte Konkurrenz sieht. Auch, weil speziell im Fall Plüderhausen jeweils ein ganz anderes Publikum angesprochen sei.