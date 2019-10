Schorndorf 97-jähriger Zeitzeuge gegen AfD: Hitler-Zeit war kein „Vogelschiss“

Marschbefehl nach Russland: Alles wurde anders

Also unterbrach Klotzbücher seine Lehre bei der Dr. Palm’schen chemischen Fabrik in Schorndorf. Ein Zeugnis wollte sein Lehrherr ihm nicht ausstellen. „Dich krieg’ ich eh schnell wieder zurück“, soll er gesagt haben. Es sollte anders kommen.

Der zunächst angesetzte Reichsarbeitsdienst wurde zu einer anstrengenden Rekrutenausbildung in Nancy (Frankreich), Er kam als Soldat nach Belfort und Mähren. Klotzbücher wurde selbst zum Ausbilder. Schließlich kam der Marschbefehl nach Russland. Witebsk war sein Ziel. „Ich war ein paar Wochen unterwegs.“ Aber am Ende kam er tatsächlich an. „Das ist mir heute noch ein Rätsel, wie das geklappt hat“, erinnert er sich. Seine Aufgabe: Zusammen mit den anderen Kameraden sollte er die Bahnstrecke bewachen, vor Partisanen schützen. Zwei Stunden Wache, zwei Stunden frei. 24 Stunden, jeden Tag derselbe Rhythmus. Es war der Winter 42/43. Minus 30 Grad waren keine Seltenheit. Es dämmerte dem jungen Mann: Der Krieg ist anders als gedacht.

Gefangenschaft in Basra

Sein Einsatz ging weiter. Es folgte die Verlegung nach Dänemark, wo er Soldaten der Luftwaffen-Feld-Division ausbildete. Weiter ging’s nach einem Urlaub nach Italien, nördlich von Rom. „Das waren alles schon Rückzugsgefechte“, erinnert sich Klotzbücher. Dann kam der 18. September 1944. Klotzbücher und ein Kamerad versteckten sich in einem Loch. Eine Schiffsartillerie übersah sie, auch ein Panzerpilot. Morgens dann stand plötzlich ein englischer Soldat mit einem Gewehr im Anschlag vor ihnen. Sein „Hände hoch“ beendete für Klotzbücher den Krieg.

Gemeinsam mit dem Rest der Truppe wurden sie in Gefangenschaft genommen. Sammeltransport im Güterwagen, Verladung im Hafen von Tarent. Lageraufenthalt in Ägypten. Dann der Transport über den Suezkanal. Es ging durch Jerusalem, über Bagdad. Nach einem Bad im Euphrat ging’s nach Basra. Hier war ein riesiges Militärdepot für die englischen Truppen. „Es gab von Socken bis zu Waffen alles, was die Truppen brauchten.“ Unmenschliche Hitze plagte die Gefangenen im Lager. 50 Grad Celsius und mehr waren keine Seltenheit. Arbeiten war unmöglich. Auch der englische Aufseher saß mit den Gefangenen im Schatten und hielt aus, was kam: Sandstürme, Heuschreckenplagen, mehr Hitze. Dann wieder stundenlanges Stehen zum Appell, weiteres Warten im Schatten. Klotzbücher vertrieb sich Zeit und dunkle Gedanken mit Zeichnungen. „Aber insgesamt muss man sagen, dass der Engländer wirklich fair war.“ Im Vergleich zu Altersgenossen, die in russische oder andere Kriegsgefangenschaft gekommen waren, sei es ihnen im Lager regelrecht gut gegangen: Strohsack, Wolldecke, ein Blechnapf, ein Blechteller, ein Löffel – dazu ausreichend Verpflegung mit Brot, Bohnen, Erbsen und Linsen. Die Zeit vertrieb man sich nach Kriegsende mit leichter Arbeit, Sport, Theater und Musik. Im September 1947 schließlich durfte Klotzbücher nach Hause.

Kann den Rechtsruck in der Gesellschaft nicht verstehen

Zurück in Schorndorf war alles anders. Und Klotzbücher versuchte, einfach weiterzumachen. Fand eine Arbeitsstelle, stieg beruflich auf, heiratete, gründete eine Familie. Und nach und nach ging ihm auf, was da mit ihm passiert war. Welche politische Erziehung ihn geprägt hatte. Er hinterfragte, erkannte, erschrak immer wieder. Und heute? Heute kann er den Rechtsruck in der Gesellschaft nicht verstehen. Speziell, was im Osten Deutschlands passiere, bereite ihm Sorgen.

Kurt Klotzbücher ist dankbar, dass er gesund aus dem Krieg zurückgekehrt ist. Von 54 seiner Schorndorfer Mitschüler sind 19 im Krieg gefallen. Und: „Ich habe keine Verwundungen erlitten.“ Auch dankbar ist er für die Freiheit, die die Demokratie ins Leben gebracht hat. Und er hat eine Hoffnung, an die er fest glaubt: dass die Demokratie stärker ist als neue rechtsgerichtete Strömungen.