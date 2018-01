Schorndorf Ärger bei der Feuerwehr - Kommandant fordert Unterstützung

Auch wenn der Abteilungskommandant im Nachhinein von „Jammern auf hohem Niveau“ und von „Kleinigkeiten, die nicht sein müssten und bei besserer Kommunikation zu vermeiden wären“, spricht: Es ist ganz schön viel, was sich da im Lauf des Jahres bei Peter Lämmle angestaut. Das hat ihn zum Fazit bewogen, es habe in seinem dritten Jahr in der Verantwortung für diese Abteilung „viele Enttäuschungen und unangenehme Aufgaben zu bewältigen gegeben“ und er persönlich habe lernen müssen, dass der Abteilungskommandant so gut wie keine Rechte besitze. Anders gesagt: „Ich habe in diesem Bericht ungewöhnlich viel gemeckert. Ich habe das getan, um die Themen erneut zu adressieren. Ich möchte nicht die Feuerwehr neu erfinden, aber ich bin angetreten, um Dinge zu verbessern. Dafür brauche ich aber Unterstützung und ein offenes Ohr an der richtigen Stelle.“ Gleichwohl, so Lämmle, mache er „selbstverständlich“ weiter, weil trotz allem die positiven Momente überwiegt hätten und weil er seine Feuerwehrkameradinnen und -kameraden als motivierte und engagierte Mannschaft hinter sich wisse.

Nach Einsatz keine zusätzliche Vergütung für Materialreinigung

Was sich von anderen - angesprochen fühlen dürfte sich da wohl Gesamtkommandant Jost Rube – nicht immer sagen lässt. So hat der Abteilungskommandant in seinem Bericht einen etwa vierstündigen Löscheinsatz in einem Keller in Weiler beschrieben, in dem Reifen gelagert waren. Dass die Einsatzkräfte nach ihrem etwa vierstündigen Einsatz aufgefordert wurden, ihre persönlichen Schutzgeräte sowie die Atemschutzgeräte einer Grobreinigung zu unterziehen, sei, so Peter Lämmle, für ihn genauso in Ordnung gewesen, wie es für ihn nicht in Ordnung gewesen sei, dass diese zusätzlichen Arbeiten nicht vergütet wurden, weil die erforderliche Unterschrift verweigert worden sei – und das, obwohl die Feuerwehrentschädigungssatzung ganz klar regle, wie in einem solchen Fall zu verfahren sei. „Die zweifelsfrei zustehende Vergütung nicht zu gewähren, ist ein Schlag ins Gesicht der ehrenamtlichen Kräfte. Ich bezweifle, dass sich unter solchen Voraussetzungen bei künftigen Ereignissen jemand zu zusätzlichen Arbeiten überreden lässt. Diese 200 Euro waren am falschen Ende gespart“, stellte der Abteilungskommandant fest. Er äußerte den Wunsch, „dass in Zukunft in solchen Fällen weitsichtiger verfahren wird“.

Alarm- und Ausrückordnung geändert

Weitsichtiger verfahren, um zunächst einmal bei feuerwehrinternen Angelegenheiten zu bleiben, soll künftig auch, wenn die Alarmstichworte „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ fallen und sich der entsprechende Unfall auf einer Stadtteilmarkung ereignet. Da war es bislang so, dass zur Unterstützung der örtlichen Wehr zunächst nur ein Fahrzeug der Abteilung Stadt ausgerückt ist und gegebenenfalls weitere Einsatzkräfte nachalarmiert wurden. Nachdem sich im Oktober bei einem Unfall zwischen Schlichten und Schorndorf gezeigt hat, dass auf Anhieb nicht genügend Einsatzkräfte vor Ort waren, wurde die Alarm- und Ausrückeordnung geändert. Und zwar dahingehend, dass künftig bei solchen Unfällen im Stadtgebiet inklusive der Stadtteile immer sofort Zugalarm für die Abteilung Stadt ausgelöst wird. Und die rückt dann grundsätzlich mit dem Vorrüstwagen, dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und dem Rüstwagen aus.

Außer dem Austausch der Kühlschränke ist nicht viel passiert

Nicht nur intern, sondern auch im Zusammenspiel mit der Stadt ist 2017 aus Sicht von Peter Lämmle längst nicht alles so gelaufen, wie er und die Feuerwehrabteilung Stadt es sich gewünscht hätten. Dabei zielt die Kritik zunächst einmal auf den Fachbereich Gebäudemanagement, der die in Aussicht gestellten werterhaltenden Maßnahmen im Feuerwehrhaus nur sehr schleppend, unzureichend oder gar nicht umgesetzt hat. Die Entscheidung darüber, wie es mit den Feuerwehrgebäuden in Schorndorf insgesamt weitergeht und ob die Abteilung Stadt am bisherigen Standort bleibt, lässt ja noch einige Zeit auf sich warten. Schleppend bis gar nicht insofern, als Lämmle zufolge außer dem Austausch der maroden Kühlschränke 2017 nichts passiert ist. Unzureichend insofern, als beim Umbau der Heizung in der Fahrzeughalle zwar ein Heizungsbauer beauftragt wurde, dessen erbrachte Leistung aber nicht den Anforderungen der Feuerwehr entsprochen hat, weil die Feuerwehr in die Planung nicht eingebunden worden war. Und auch die Fahrzeugbeschaffung macht Sorgen, weil, so die Kritik des Abteilungskommandanten bei aller Freude über den am Samstag übergebenen neuen Rüstwagen der Feuerwehrbedarfsplan nur sehr verzögert umgesetzt werde. Der Vorrüstwagen, sagte Lämmle, werde mittlerweile als Oldtimer eingestuft. Das Mehrzweckfahrzeug sei mittlerweile in einem Zustand, der es aus Sicht des Gerätewarts ratsam erscheinen lasse, dem Fahrzeug keine längeren Strecken mehr zuzumuten. Zum erwähnten Feuerwehrbedarfsplan erlaubte sich der Abteilungskommandant den dezenten Hinweis, dass dessen Aufstellung und der Unterhalt der Feuerwehr originäre Aufgaben der Kommune seien – im Idealfall natürlich unter Einbeziehung der Feuerwehr.

Mangelnde Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements

Dass der in erster Linie für Feuerwehrbelange zuständige bisherige Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung nach wie vor eine eigentlich dringend von der Feuerwehr benötigte Garage als Behausung für einen Radarwagen nutzt, ist für Peter Lämmle ein weiteres Ärgernis. Schwerer wiegt für ihn aber die mangelnde Wertschätzung und das fehlende Einfühlungsvermögen für und in das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute und dabei vor allem der Funktionsträger. So sei bei der Überarbeitung der Feuerwehrsatzung verlangt worden, dass kurzfristig ein Satzungsentwurf innerhalb weniger Tage durch die Gremien gepeitscht werde, nur damit ein schon seit Monaten feststehender Beratungstermin im Gemeinderat gehalten werden könne. Und beim Abteilungskommandanten in den Sommerferien personenbezogene Daten von Einsatzkräften abzufragen und innerhalb nicht einmal einer Woche zurückzufordern, zeugt aus Sicht von Peter Lämmle genauso wenig von Respekt vor dem ehrenamtlichen Engagement wie die Tatsache, dass Besprechungstermine mit Gutachtern tagsüber angesetzt werden. „Wenn wir dann noch von einer leitenden Angestellten des Fachbereichs zu hören bekommen, dass wir doch im Alarmfall auch jederzeit tagsüber zur Stelle wären, platzt mir der Kragen“, sagte der Abteilungskommandant, der sich abschließend bei seinen Kameradinnen und Kameraden für das im vergangenen Jahr Geleistete bedankte: „Ohne euch wäre keiner da, wenn nachts ein Dach abgedeckt wird. Es wäre keiner da, der den entlaufenen Hund aus dem Fuchsbau rettet. Der Rettungshubschrauber müsste im Dunkeln landen, und die zahlreichen Brandmeldeanlagen würden noch morgen vor sich hinhupen. Was ohne euch bei den zahlreichen Bränden und Unfällen wäre, wage ich mir gar nicht auszumalen.“