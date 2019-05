Schorndorf Ärger um Wahlveranstaltungen: Grüne als Unruhestifter

Wie berichtet, nimmt die neue Grüne Liste Schorndorf (GLS) daran Anstoß, dass das Podium bei den von den Fraktionen selber organisierten Kommunalwahlveranstaltungen in den sieben Stadtteilen – die erste findet bereits am heutigen Freitag, 19 Uhr, im Vereinsheim des TSV Miedelsbach statt – nur mit jeweils zwei Vertretern der im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen CDU, SPD, FDP/FW und Bündnis 90/Die Grünen besetzt sein soll und sich Vertreter der anderen Listen nur aus dem Publikum heraus an der Diskussion beteiligen können. Dass sich an diesem Prozedere ausgerechnet der ehemalige Grünen-Fraktionschef Werner Neher stört, der jetzt gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Wilhelm Pesch auf der neuen GLS-Liste kandidiert, wundert die beiden Fraktionsvorsitzenden Hermann Beutel und Thomas Berger auch deshalb, weil Neher diese Vorgehensweise selber in der Vergangenheit immer mitgetragen hat – und zwar nicht nur vor fünf Jahren, als nur die vier ohnehin schon im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen kandidiert haben, sondern auch früher, als sich auch Splittergruppen wie etwa die SUB um Sitze im Gremium beworben haben.

Kurz zur Historie: Nachdem früher jede Partei und jede Gruppierung für sich durch die Ortschaften getingelt ist, haben sich die Fraktionen erstmals Ende der 1990er Jahre darauf verständigt, in jedem Ortsteil eine gemeinsame Veranstaltung zu machen. Wobei es diesmal auf Wunsch seiner beiden Kollegen Berger und Nickel und auch der Grünen-Fraktionschefin Andrea Sieber Hermann Beutel übernommen hat, die Veranstaltungen zu organisieren und zu koordinieren. Nach dem bewährten Muster.

Bündnis 90/Die Grünen treten keinen Podiumsplatz an die GLS ab

Davon jetzt abzuweichen und nur deshalb, weil sich die Grünen im Gemeinderat nicht mehr grün gewesen seien und sich jetzt auf zwei Listen verteilten, vier grüne Kandidaten, je zwei von Bündnis 90/Die Grünen und zwei von der GLS, aufs Podium zu setzen, sei nicht einzusehen, sind sich Beutel, Nickel und Berger einig – zumal es die gemeinsame Fraktion formal bis zur Auflösung des alten Gemeinderats ja noch gebe. Das ist es auch, was Thomas Berger besonders ärgert: dass die sechs Grünen trotz unverkennbarer persönlicher Animositäten und innerfraktioneller Differenzen – nicht nur einmal hat sich Werner Neher zuletzt in einem Ausschuss beschwert, dass er von seiner Fraktionsvorsitzenden über bestimmte Vorgänge und Anträge nicht in Kenntnis gesetzt worden ist – ihre Fraktionsgemeinschaft bis zur letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung aufrechterhalten haben und jetzt auf einmal getrennte Wege gehen und nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Was sich auch daran zeigt, dass Grünen-Fraktionschefin Andrea Sieber den Kompromissvorschlag von Hermann Beutel, Bündnis 90/Die Grünen solle doch bei den Stadtteil-Diskussionen jeweils einen Platz auf dem Podium an die GLS und damit möglicherweise an einen der seitherigen Fraktionskollegen abtreten, kalt lächelnd abgelehnt hat.