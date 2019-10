Schorndorf SPD empört: AfD instrumentalisiert Willy Brandt

Das sei „unerhört, geschichtsvergessen, ein grober Missbrauch und eine gezielte Provokation nicht nur gegen die SPD, sondern gegen alle ,etablierten Parteien’, wie sie von der AfD herablassend bezeichnet werden“, schreiben der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Martin Thomä und SPD-Fraktionschef Thomas Berger in einer gemeinsamen Stellungnahme. In dieser weisen sie darauf hin, dass Willy Brandt Gräben überwunden und versöhnt habe, während die AfD Gräben aufreiße und die Gesellschaft spalte. „Dass die AfD Willy Brandt für ihre Propaganda missbraucht, ist an Verlogenheit nicht zu überbieten“, stellten Thomä und Berger fest.

„Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen“

Der SPD-Fraktionsvorsitzende hatte den Vorfall zuvor schon unter Punkt „Verschiedenes“ thematisiert und sich dabei direkt an AfD-Stadtrat Ulrich Bußler gewandt, der mit seinem Kopf und mit seinem Namen für die Kampagne der Schorndorfer AfD steht. „Wer auch nur einigermaßen an einer sachgerechten Auseinandersetzung in der Kommunalpolitik interessiert ist, kann so etwas nicht machen“, sagte Thomas Berger und nannte das Verhalten der AfD „extrem unanständig“.

Dass sich eine Partei, deren Vorsitzender den Holocaust als einen Vogelschiss der Geschichte bezeichne, sich für ihre schäbigen Zwecke eines Mannes bediene, der Deutschland wegen der Nazis habe verlassen müssen, sei unglaublich, sagte Berger und kündigte an: „Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen.“ Als Oberbürgermeister Matthias Klopfer der AfD-Fraktion die Gelegenheit zur Gegenrede gab, fiel Franz Laslo nur ein zu sagen: „Vielen Dank für die Werbung.“ Was, so die Reaktion des Oberbürgermeisters, „zeigt, dass Sie kein Interesse an seriöser Politik haben“.