Schorndorf Aktionsplan: Tempo 30 gegen Lärm

Wenn das Regierungspräsidium beim Spittlerstift stur bleibe, dann werde er sich persönlich an den grünen Verkehrsminister Winfried Hermann wenden, kündigte Matthias Klopfer an und fügte hinzu: „Und dann wollen wir mal sehen, wer sich da durchsetzt. Da muss die Politik des Gehörtwerdens auch mal ernst genommen werden.“ Ansonsten aber war der Oberbürgermeister der Meinung, dass das in einem mühseligen Abstimmungsprozess mit der Rechtsaufsicht geschnürte Tempo-30-Paket nicht wieder aufgeschnürt und in seine Einzelteile zerlegt werden sollte. „Sonst haben wir den Spaltpilz in der Stadt, und das tut uns allen nicht gut, warnte Matthias Klopfer und bekundete, er selber sei bereit, das ausgehandelte Paket insgesamt so mitzutragen, obwohl es auch seinen (weiter gehenden) politischen Zielvorstellungen nicht in allen Punkten entspreche.

Für oder gegen Tempo 30, das ist „fast schon eine Religionsfrage“

Der Oberbürgermeister reagierte damit auf eine Wortmeldung von CDU-Stadtrat Max Klinger, der deutlich gemacht hatte, dass es der sogenannte „Kooperationserlass“, der Basis für diese straßenverkehrsrechtlichen Vereinbarungen sei, sehr wohl zulasse, dass einzelne Maßnahmen noch einmal zur Disposition gestellt und am Schluss gegebenenfalls über jede einzelne Tempo-30-Zone getrennt abgestimmt werde. Weil, so Klinger, bei der Anordnung oder Ablehnung von Tempo 30 nicht allein der Lärmpegel, sondern auch andere Belange eine Rolle spielen könnten. Für seine Fraktion ganz entscheidend bei der Abwägung, sagte der CDU-Stadtrat mit ausdrücklichem Verweis auf die Burg- und die Schlichtener Straße, sei die Bündelungsfunktion einer Straße. „Einen gewissen Charme“ attestierte Klinger den angedachten Tempobeschränkungen bei Nacht, und natürlich gebe es auch Straßen wie die Feuerseestraße, auf denen ohnehin kaum schneller als 30 gefahren werden könne. Grundsätzlich sei die Entscheidung für oder gegen Tempo 30 „fast schon eine Religionsfrage“, meinte Max Klinger.

Tempo 30 in der Uhlandstraße

SPD-Fraktionschef Thomas Berger nannte den Lärmaktionsplan und das daraus resultierende Maßnahmenpaket „ein stimmiges Konstrukt“, mit dem seine Fraktion größtenteils gut leben könne. Weshalb Berger an die CDU-Fraktion appellierte, das Paket nicht wieder aufzuschnüren – um dann gleich selber anzukündigen, seine Fraktion werde auch „an der einen oder anderen Stelle Anträge stellen“. Konkret nannte Berger die Uhlandstraße, für die seine Fraktion ebenfalls Tempo 30 fordern will. „Da ist mir das Regierungspräsidium einfach zu weit weg“, kritisierte der SPD-Fraktionschef die ablehnende Haltung aus Stuttgart.

Bürgerbeteiligung: „Keine Angst“ oder „vorhersehbar“?

Von einem „schlüssigen Konzept, obwohl es in manchem nicht dem entspricht, was sonst so in meiner Fraktion gesprochen wird“, sprach FDP/FW-Stadtrat Gerhard Nickel, der an beide Seiten, an die CDU-Fraktion genauso wie an die SPD-Fraktion, appellierte, das Maßnahmenpaket weder in die eine oder andere Richtung, also weder um etwas herauszunehmen noch um etwas dazuzupacken, aufzuschnüren. Wenn die CDU-Fraktion die eine oder andere Maßnahme nicht akzeptieren wolle, „dann beantragen wir eine Bürgerbeteiligung für alle Straßen, bei denen weiterhin Tempo 50 gelten soll, obwohl die Anwohner Tempo 30 wollen“, drohte Grünen-Fraktionschef Werner Neher. „Wir haben keine Angst vor dem Bürger“, betonte Max Klinger. Sein Fraktionschef Hermann Beutel ist da etwas anderer Meinung: „Das Ergebnis einer Bürgerbeteiligung ist vorhersehbar, weil die, die Tempo 30 wollen, in der Überzahl sein werden.“ Was nichts daran ändere, dass es aus Sicht seiner Fraktion Straßen gebe, auf denen Tempo 30 nicht als sinnvoll erachtet werde, weil Tempo 30 auch die Akzeptanz von denen brauche, die als Autofahrer unterwegs seien. Und da hat Hermann Beutel bei der Uhlandstraße ähnliche Zweifel, wie sie FDP/FW-Stadtrat Konrad Hofer bei der Schlichtener Straße hat – zumal nachts. Weil Tempo 30 auch bedeute, dass künftig deutlich mehr kontrolliert werden müsse.

Fraktionen wissen selbst nicht was sie wollen

Gleichwohl erklärten sich letztendlich alle Fraktionen dazu bereit, die Entscheidung über das Tempo-30-Maßnahmenpaket erst in der Sitzung am 22. März zu treffen und vorher eine Bürgerbeteiligung in Form einer Dialogveranstaltung durchzuführen. Wobei es nicht schlecht wäre, wenn die Fraktionen bis dahin wüssten, was genau sie denn nun selber wollen und wie sie sich im Gespräch mit den Bürgern positionieren wollen, meinte Matthias Klopfer, der sich zum Abschluss noch ein kleines Scharmützel mit CDU-Stadtrat Ingo Sombrutzki lieferte, nachdem der es als wenig hilfreich bezeichnet hatte, „dass die Verwaltung hier ein Paket vorlegt, und niemand darf dran rummachen“. Er selber, reagierte Klopfer auf diesen Vorhalt, habe bei der Entscheidung über die einzelnen Maßnahmen ganz bewusst keinen politischen Einfluss genommen, sondern das Ganze ganz auf der rein fachlichen Ebene belassen und den zuständigen Fachbereichen überlassen. „Eine Ebene, die mit Ihnen ja leider nicht möglich ist“, sagte der Oberbürgermeister an die Adresse von Sombrutzki.