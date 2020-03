Schorndorf An E-Tankstellen abgezockt

„Es sollte gekennzeichnet sein, wie viel das Tanken kosten kann“, findet Schaal. Er ist genervt, schließlich hätte er für das Geld eine Menge Benzin tanken können. „Einerseits wirbt die Politik für die Technik, anderseits passiert dann so etwas“, ärgert sich der Rentner.

Eine freundliche Stimme an der Telefonhotline des Anbieters erklärt auf Nachfrage, Schaal solle sich beim Kundendienst melden. Dann könne das Unternehmen ihm womöglich entgegenkommen.

Die Stadtwerke und die Firma Heldele verweisen an die Anbieter

Die Stadtwerke Schorndorf verweisen darauf, dass sie ausschließlich die Ladesäule aufgestellt hätten und den Strom zur Verfügung stellen, wie Miriam Wojtzek aus der Geschäftsführung erklärt. Während der Gartenschau sei der Strom sogar kostenlos angeboten worden, inzwischen sei das aber nicht mehr der Fall.

Die Firma Heldele, deren Logo ebenso auf dem Gerät klebt, erklärt, sie sei der Betreiber der Säule und für den Zähler und das Abrechnungssystem verantwortlich. Doch wie viel der einzelne Verbraucher schließlich bezahle, das sei abhängig vom Anbieter, mit dem er einen Vertrag abgeschlossen habe. Das sei vergleichbar mit dem Telefonieren, schließlich könne am Ende des Monats auch das Telefon nichts dafür, wenn ein Anbieter horrende Summen für wenige Gespräche verlange.

Ein lokaler Pionier in Sachen Elektromobilität gibt Tipps

Peter Schwan aus Buhlbronn, ein lokaler Pionier in Sachen Elektromobilität, erklärt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher vorher schauen sollten, was die einzelnen Anbieter verlangen. Schon seit Jahren fährt der Stadtrat ein Elektroauto. Er nutzt eine App vom ADAC auf seinem Smartphone. Dort könne er nachschauen, wie viel an welcher Anlage verlangt wird. „Je nach Anbieter können die Preise sehr stark variieren“, erklärt er. Leider gebe es kein Programm, das einen Gesamtüberblick über alle Säulen und Anbieter gebe.

Generell komme es beim Tanken auch auf die Situation an, in der der Fahrer gerade sei. Manchmal biete es sich an, nur kurz an eine Ladesäule zu fahren und den Minutenpreis zu bezahlen. Wer aber länger stehe, der sei besser beraten, Angebote pro Kilowattstunde zu nutzen. Für eine Kilowattstunde zahle er typischerweise zwischen 30 und 40 Cent, erklärt Schwan. Außerdem gibt er den Tipp, dass Kunden an einigen Supermärkten kostenlos tanken können, zumindest während der Öffnungszeiten.