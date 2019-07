Schorndorf Andrea Sieber will als Einzelstadträtin weitermachen

(...) Noch schwerer allerdings wiegen meine persönlichen Erfahrungen in den vergangenen Monaten innerhalb der Grünen. Ich habe eine zunehmend gezielte Diskreditierung meiner Person erlebt. Schikanierungen, unsachliche Kritik, Infragestellung meiner kommunalpolitisch erworbenen Fachlichkeit, Wutausbrüche mir gegenüber in Sitzungen der Wahlkampfkommission, Telefonanrufe zu jeder Tages- und Nachtzeit, teilweise von Wut geprägte Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, E-Mail-Fluten (...). Für mich wurde immer klarer, eine sachliche Arbeitsebene wird nicht möglich sein.

Die Entscheidung zur Hospitation war eine emotionale Reaktion

Im Vorfeld der Listenaufstellung war dies so nicht absehbar. Mehrfach habe ich mich während des Wahlkampfes an vertraute Grüne Personen in meinem Umfeld gewandt. Auch den Kreisvorstand habe ich um Hilfe gebeten. Die Antwort war stets die gleiche: „Nach dem Wahlkampf“. Nach dem Wahlkampf wurde es leider nicht besser. Es folgten weitere persönliche Verletzungen – bis ich die letzte Fraktionssitzung vorzeitig verlassen habe. (...) Trotzdem fühle ich mich den Wähler*innen verpflichtet. Und erfuhr im Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU genau das, was ich bei der eigenen Fraktion nicht erleben durfte: Respekt, Anerkennung für die Leistung meiner kommunalpolitischen Arbeit, Wertschätzung, sachorientierte Kommunikation. Die Entscheidung zur Hospitation war eine emotionale Reaktion. Das ist mir in den letzten Tagen bewusstgeworden.

Dass mein Entschluss, als Gast bei der CDU-Fraktion mitzuarbeiten in den eigenen Reihen, aber auch außerhalb zu Kritik und Irritation führte, dafür habe ich volles Verständnis. Die persönlichen, öffentlichen Anfeindungen und der geballte Hass, die mir und meiner Familie entgegenschlugen, sind der gesamten Situation jedoch unwürdig (...).Aus diesem Grund habe ich meinen CDU-Kollegen Hermann Beutel im persönlichen Gespräch darüber informiert, dass mir eine Hospitation unter diesen Umständen, nicht möglich ist. Um dem Wähler*innenauftrag nachzukommen, werde ich als Einzelstadträtin im Gemeinderat meine Arbeit (...) aufnehmen und fortsetzen. Sach- und themenorientiert. Wer sich darauf einlassen mag, kann gern mit mir konstruktiv zusammenarbeiten. (...).“