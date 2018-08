Es gibt seit Bekanntwerden vom Tod von Andreas Stanicki Gerüchte in der Stadt, die ausgeräumt werden sollten: Der frühere Schorndorfer Baubürgermeister (und bislang letzte – die Stelle gibt es seither nicht mehr in der Stadtverwaltung Schorndorf) erlag einer schweren Erkrankung, die ihn wohl Anfang des Jahres heimsuchte. Der 56-Jährige war zuletzt als Hochschuldozent in seiner Heimatstadt Essen tätig.