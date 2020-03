Schorndorf „Antisemitismus macht doof und unglücklich“

Schorndorf.

„Antisemitismus macht nicht nur doof und radikal, sondern auch unglücklich.“ Und zwar deshalb, so der promovierte Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume in der jüngsten Auflage des Sky-Talks, weil Antisemiten in einem Netz von „Verschwörungsmythen“ eingesponnen sind, das aus irrationalen Ängsten gewoben ist. Das Unheimliche daran: „Ein Antisemit braucht keine Juden.“ Der Wahn kommt ohne Realitätsprüfung aus. Das klingt in den verschiedensten antisemitischen Kanälen und Netzwerken, wie Blume ausführte, dann so: „Die Juden zerstören den Orient und schicken die Flüchtlinge dann nach Europa.“