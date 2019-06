Aus dem Schorndorfer Rosenmarkt wurde in diesem Jahr der Gässlesmarkt. In der romantischen Hetzelgasse und den angrenzenden Gassen befinden sich zahlreiche Ladengeschäfte und somit viele Einzelhändler in einem außergewöhnlichen Ambiente.Diese historischen Gassen der Stadt bieten einem zusätzlichen Markt den passenden Rahmen, bewarb Schorndorf Centro, der Verein für Citymarketing, den neuen Markt. Die Besucher erwartete Ästhetisches aus Kunst und Handwerk, aber auch wie in den Vorjahren duftende Rosen.