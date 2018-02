Schorndorf Auto bei Schneeglätte überschlagen

Auf schneeglatter Fahrbahn Kontrolle über seinen BMW verloren hat am Samstag gegen 15.50 Uhr ein 21-Jähriger auf der Landstraße zwischen Schorndorf-Unterberken Wangen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich und der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Schorndorf mit den Abteilungen Unterberken und Oberberken mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landstraße voll gesperrt werden. Sie konnte gegen 17:15 Uhr wieder freigegeben werden.