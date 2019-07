Schorndorf Auto brennt im Bachbett

Schorndorf. Am Samstagabend brannte ein Auto in einem Bachbett. Personen oder die Besitzer des Peugeot waren nicht anwesend, teilte die Polizei am Montag mit. Ob das Fahrzeug vorsätzlich dorthin gesteuert und angezündet wurde oder ob das Fahrzeug bei einem Unfall Feuer fing, ist nach Polizeiangaben derzeit noch unklar. Das Auto stand im Gewann Ottilienberg (Bereich Johannesstraße).