Schorndorf Bald nur noch Automaten: Volksbank Weiler schließt

Keine Entlassungen im Zuge der Schließung

Bei den Selbstbedienungscentern habe es eine solche Zusammenarbeit auch bei ihnen schon gegeben, erklärt Volksbank-Pressesprecher Matthias Layher. Doch ein Vorgehen wie im Taunus findet er trotzdem falsch: „Eine flächige Zusammenlegung von Filialnetzen ist aber genauso wenig realistisch wie die Zusammenlegung von BMW- und Mercedes-Vertragswerkstätten mit unterschiedlichen Fahrzeugmodellen und Wartungsprozessen.“

Doch Entlassungen werde es in diesem Zuge nicht geben, teilt der Pressesprecher mit. Die Bank habe ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern andere Standorte zum Arbeiten angeboten. Pressesprecher Layher verweist auf die wirtschaftliche Lage, schließlich sei die Entwicklung auch bei der Post und anderen Dienstleistern zu sehen. Er betont: „Letztendlich haben unsere Kundinnen und Kunden ein Interesse an stabilen Kontopreisen durch wirtschaftlich nachhaltiges Handeln.“ Schließlich habe die Bank über 175 000 Kundinnen und Kunden, die genossenschaftliche Mitglieder und damit Teilhaber der Bank seien.

Was mit den Bankräumen, die im Eigentum der Volksbank sind, passiert, ist noch unklar. Layher teilt aber mit, dass es bereits eine rege Nachfrage von Interessenten für die Räume gebe. Doch für einen Mieter habe sich die Bank noch nicht entschieden.

Bleiben die Geldautomaten in Weiler?

Nachdem die Volksbank angekündigt hat, die Filialen inklusive ihrer Automaten in Schnait, Beinstein und Birkmannsweiler komplett schließen zu wollen, stellt sich die Frage, ob wenigstens die Geldautomaten in Weiler den Bürgern für die nächsten Jahre sicher bleiben. Doch auf die Frage antwortet die Bank lediglich, dass sowohl die Filialen als auch die Selbstbedienungsstandorte von dem Nutzverhalten der Kunden abhängig seien. Eine Zusicherung für die Automaten will Pressesprecher Layher offenbar nicht geben.

Kunden bedauern die Schließung

Eine kurze Umfrage vor der Volksbank im Ort bestätigt: Besonders die älteren Kunden bedauern, dass es in Weiler bald keinen Ansprechpartner mehr geben wird. „Ich habe Schwierigkeiten mit dem Ausfüllen von Formularen“, sagt die 77-jährige Heide Kreiss aus Weiler, die früher selbst bei der Volksbank gearbeitet hat. Sie bedauert die Entscheidung der Bank. In Zukunft will sie mit der S-Bahn zur Filiale in die Schorndorfer Innenstadt fahren. Doch das gehe eben nur so lange, wie sie körperlich dazu in der Lage ist. „Für die älteren Leute ist es schade“, sagt die Dame.

Auch die 21-jährige Luisa Czech aus Weiler findet es schade, dass jetzt vor Ort keiner mehr helfen kann. „Auch wenn ich fast alle Bankgeschäfte selbst mache, war es hilfreich, einen Ansprechpartner zu haben, falls etwas unklar war“, meint sie.

Eine 53-Jährige aus Weiler, die ihren Namen allerdings nicht in der Zeitung lesen will, erzählt, die Schließung der Filiale sei derzeit das Gesprächsthema in Weiler. Vor allem die älteren Menschen sähen die Entwicklung kritisch. „Die halten das für eine Rückentwicklung“, sagt die Frau. Sie bedauert auch selbst, in Zukunft nicht mehr zu Fuß zu einem Beratungstermin zur Bank laufen zu können.

Auch die 43-jährige Simone Lülfing schließt sich an. Zwar seien Menschen ihres Alters nicht so dringend darauf angewiesen, aber für die älteren Menschen im Ort sei es schade, meint sie. Auch sie habe vor Ort bei Problemen persönlich nachgefragt. „Zumindest wäre es eine Hilfe, wenn die Bank auch nur an ein, zwei Tagen offen hätte“, meint sie.

Nicht nur aus der Volksbank-Filiale in Schorndorf-Weiler wird ein Selbstbedienungscenter. Auch in Hohenacker, Strümpfelbach und Nellmersbach müssen sich die Kundinnen und Kunden im Rems-Murr-Kreis umstellen.