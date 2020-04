Schorndorf Bantel muss zu bleiben und klagt dagegen

Trotzdem: „Wir haben mit unserem üblichen Umsatz geplant“, erklärt die Geschäftsführerin. „Mit einer Corona-Krise und Ladenschließungen konnte keiner rechnen.“ Und bisher habe das Haus Bantel immer solide kalkuliert. „Wir sind als gesundes Unternehmen in die Krise gestartet.“ Dies ganz im Gegensatz zu anderen großen Konzernen, die schon in der Vergangenheit Staatshilfen erhalten hätten, merkt Maurer-Bantel an. Dagegen habe der Schorndorfer Mittelständler noch nie solche Zahlungen benötigt. Vielmehr habe die Firma Bantel über Jahrzehnte hinweg gut gewirtschaftet und reichlich Steuern gezahlt, die auch der Kommune zugutegekommen seien. Dies mit einem guten Gefühl. „Hier kommen wir her, mit Schorndorf fühlen wir uns sehr verbunden.“

Die Kundenfrequenz könne man sinnvoll steuern

Allzu viele Kollegen in der gleichen Größenordnung gebe es deutschlandweit nicht gerade. Mit 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche misst sich das Schorndorfer Familienunternehmen mit den großen Filialisten. Und die wiederum seien größtenteils in Fußgängerzonen wie auf der Stuttgarter Königsstraße zu finden. Dass solche Landenzeilen, die enorm viele Kunden anziehen, nicht geöffnet werden sollen, kann Maurer-Bantel gut verstehen. In Schorndorf allerdings gehe es nach ihrem Dafürhalten um viel kleinere Kundenströme.

Dazu hält sie die Regelung auch aus anderen Gründen für ungerecht: Würden tatsächlich nur zwei von rund 100 Handeltreibenden in Schorndorf ausgebremst, habe das eine gehörige Wettbewerbsverzerrung zur Folge. Und das, obwohl sich die Unternehmerin sicher ist, dass sie im Kaufhaus alle Kriterien, die für den Gesundheitsschutz relevant sind, einhalten könnten. Schutzglasscheiben, Desinfektionsmittel, Handschule – alles stehe bereit. Auch die Kundenfrequenz könne man sinnvoll steuern.

Offen: Wie es nach der Krise weitergehen kann

Gelinge es nun nicht, in kleinstädtischen Strukturen eine Ausnahmeregelung für familiengeführte Häuser in Bantel-Größenordnung zu schaffen, müssten sie und ihre Schwester das Kaufhaus mindestens bis Anfang Mai, im schlimmsten Fall bis Mitte Juni geschlossen halten. Bis dahin sei die Frühlingsware für die Kunden nicht mehr interessant. Womöglich hätten sie bis dahin auch die Lücken in der Sommergarderobe andernorts aufgefüllt. „Wir müssen sehen, was danach noch an Kundenströmen bleibt“, sorgt sich die Geschäftsfrau.

Natürlich gebe es viele treue Kunden, aber einige von ihnen seien durch die Corona-Krise selbst in finanzielle Bedrängnis geraten. Viele Menschen sind aktuell von Kurzarbeit betroffen, mancher hat gar seine Arbeit vorläufig verloren. „Die Kaufkraft wird hinterher eine andere sein“, vermutet die Schorndorferin. „Wir müssen sehen, was für uns am Ende noch bleibt, dann können wir entscheiden, wie es zukünftig weitergeht.“

Fakt sei, dass Immobilie und Unternehmen auch die Altersvorsorge für drei Familien darstellten. „Wir können nicht ohne Ende reinbuttern, wir müssen ja auch irgendwie den Rest unseres Lebens bestreiten.“ Und deshalb wollen Claudia Maurer-Bantel und Christina Bantel-Wild weiterkämpfen, fürs Unternehmen aber auch für die Stadt, zu deren Wohlergehen sie ihren Teil betragen wollen. Die Geschäftsführerinnen sind deshalb in Gesprächen mit Landtagsabgeordneten, mit Oberbürgermeister Matthias Klopfer, Stefan Altenberger (Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung) und Wirtschaftsförderin Gabriele Koch.

Klage beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim eingereicht

Mit deren Hilfe hoffen sie, auf Landesebene ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Einzelhändler mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht mit den riesigen Filialketten in den Stuttgarter Einkaufsmeilen über einen Kamm geschoren werden können. Und noch etwas: Wie auch ein Kollege aus Ravensburg haben die Unternehmerinnen nun beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim Klage eingereicht und einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt, um auf 800 Quadratmetern früher öffnen zu dürfen. Überaus optimistisch, dass sie damit ihr Ziel erreichen, ist Claudia Maurer-Bantel nicht. „Aber einen Versuch ist’s allemal wert.“

Solange können im Bantel zuvor bestellte Waren an der Kasse in der Kinderabteilung abgeholt und bezahlt werden. Und als ganz besonderen Service bietet das Haus nun „Private Shopping“ an. Einzelpersonen können nach Voranmeldung im Bantel zusammen mit einer Kundenberaterin einkaufen. Wer einen Termin zu solch einem besonderen Einkaufserlebnis ausmachen möchte, meldet sich unter der Telefonnummer 0 71 81/2 00 90 oder per E-Mail unter mail@bantel.de.