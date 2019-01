Schorndorf Barbier verteidigt Gratishaarschnitte für Bedürftige

Umso trauriger und schockierter war der 37-Jährige, als nach Veröffentlichung des Artikels in den Schorndorfer Nachrichten gleich zwei Stammkunden ihre künftigen Termine abgesagt haben – aus Protest, weil er Flüchtlingen etwas umsonst anbietet, wofür sie bezahlen müssen. Darum hat er sich auf Facebook in einem Video erklärt – mit dieser Kernbotschaft: „Es macht für mich keinen Unterschied, aus welchem Land die Bedürftigen kommen.“ Und das sehen auch viele seiner Kunden so: Bestimmt fünf haben seitdem nicht nur ihren Bart- und Haarschnitt gerne bezahlt, sondern den gleichen Betrag in ein Extra-Kässle geworfen, dessen Inhalt Sardella jetzt dem Tafelladen gespendet hat. Ein Hersteller von Bartölen hat ihm Produkte für seine bedürftigen Kunden geschenkt.

Und nach der Veröffentlichung seines Videos auf Facebook hat er statt des zunächst befürchteten Shitstorms massenhaft positive Reaktionen bekommen: Sardella wird als „Ehrenmann“ bezeichnet und für seine klare Haltung gelobt.

Hat er in seiner Videobotschaft, für die er jedes Wort abgewogen hat, doch auch klargemacht: „Wer deshalb nicht mehr zu uns kommen will, kann das gerne tun und ist bei uns wahrscheinlich sowieso falsch am Platz.“ Er hat, sagt Sardella, mittlerweile nicht nur drei neue Kunden gewonnen. Bei Gesprächen in seinem Barbershop bekommt er immer wieder zu hören: „Mach weiter so!“ Und das will Sardella auch tun: „Ich hab jetzt noch viel mehr Lust, bedürftigen Menschen zu helfen.“