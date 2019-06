Schorndorf.

An der Schorndorfer Stadtkirche ist am Samstagabend (29.06.) aus ungeklärten Gründen ein Baum umgestürzt. Es wurde niemand verletzt. Laut einem Augenzeugen standen einige Jugendliche in der Nähe; sie wurden glücklicherweise nicht von dem mächtigen Ast getroffen. "Es hat mächtig gekracht", so der Augenzeuge: "Das Ding war offensichtlich morsch."