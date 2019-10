Am Sonntag (13.10.2019) gegen 4.30 Uhr befuhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher mit einem Mercedes in Schorndorf die Vorstadtstraße. Da er zu schnell unterwegs war und zudem zu tief ins Glas geschaut hatte, kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Danach prallte er gegen mehrere Gebrauchtfahrzeuge eines dort ansässigen Autohändlers. Bei allen Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann fest dass der junge Mann zudem keinen Führerschein besitzt. Der Unfallfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nun erwartet ihn eine saftige Anzeige.Anmerkung: Zunächst hatten wir als Uhrzeit fälschlicherweise "14.30 Uhr" angegeben. Das war ein Tippfehler.