Schorndorf Bleistift-Attacke: Wie sich Mitarbeiter der Notaufnahme schützen

„Mitunter ist es ja so, dass Betrunkene wegen ihres Alkoholisierungsgrades zum Beispiel von der Polizei in die Notaufnahme gebracht werden und wegen der Einlieferung schon aggressiv sind“, sagt Monique Michaelis, Pressesprecherin der Rems-Murr-Kliniken. Was richtig Schlimmes sei aber bislang weder im Schorndorfer noch im Winnender Klinikum passiert. „Nur einmal wurde jemandem vom Winnender Notaufnahme-Team „der Kopf an den Haaren nach hinten gezogen.“ Einen Sicherheitsdienst extra für die Notaufnahmen habe das Rems-Murr-Klinikum nicht. „Wir haben aber nachts am Empfang Sicherheitsleute, die in Gefahrensituationen auch in der Notaufnahme helfen könnten. Außerdem haben wir Alarmschalter, und die Polizei ist sehr schnell da.“ Und: „Alle Mitarbeiter sind in Deeskalations-Trainings geschult, auf aggressives Verhalten adäquat zu reagieren, zu beruhigen und zu erklären“, sagt Monique Michaelis.

Koordinatoren bei den Notaufnahmen der Rems-Murr-Kliniken teilen die ankommenden Patienten nach dem sogenannten Manchester-Triage-System in fünf Stufen ein, von „sofort“ (ein Prozent) über „sehr dringend“ (fünf Prozent), „dringend“, „normal“ bis „nicht dringend“. Allein die Winnender Notaufnahme muss täglich 140 Patienten (50 000 pro Jahr) versorgen. Viele denken, dass ihr Leid, ihre Not in dem Moment am größten und am dringlichsten ist. Da hilft mitunter, ihnen zu erklären, dass die Ärzte und das Pflegepersonal nicht Däumchen drehen, sondern gerade soundso viele Notoperationen durchführen, zum Beispiel an Unfallopfern, die die Wartenden in der Notaufnahme gar nicht zu Gesicht bekommen.

Das alles erläuterte in unserem Artikel vom 6. Dezember bereits Dr. Torsten Ade, Chef der Notaufnahme im Winnender Klinikum: Ein Schwerverletzter nach einem Autounfall gehe nicht vorne rein und melde sich an. Er liegt auf einer Trage und wird „hinten“ reingerollt. Manchmal beraten im Schockraum mehrere Ärzte über die Not-OP, Pflegepersonal kämpft um jede Lebenssekunde. Bluttransfusion. Beatmung. Kreislauf stabilisieren. Und vorne im Notaufnahme-Wartezimmer sitzt einer, schaut sich um, sieht leere Stühle und denkt: nichts los, und ich warte, warte, warte. Saftladen!