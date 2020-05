Schorndorf.

Aufgrund eines technischen Defekts versagten am Dienstagnachmittag (05.05.) bei einem Traktor offenbar die Bremsen, weshalb der Schlepper in der Göppinger Straße in einem Kreisverkehr in einen Audi Q3 krachte. Laut Mitteilung der Polizei fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Traktor der Marke New Holland gegen 16.45 Uhr zunächst an zwei am Kreisverkehr wartenden PKW über eine Verkehrsinsel vorbei. Da er seinen Schlepper nicht anhalten konnte, kam es im Kreisel zum Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Audi-Fahrer. An dem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Traktor war aufgrund des Defekts nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.