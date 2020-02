Schorndorf Breuninger-Abbruch im Plan

Im Übrigen laufen die Abbrucharbeiten auf dem Gelände planmäßig. Es seien, sagt Projektmanager Rainer Tichy, im Vorfeld sehr gute Gutachten erstellt worden, die die Abbrucharbeiten entsprechend erleichtert und sogar etwas beschleunigt hätten. „Wir sind unserem Zeitplan sogar etwas voraus“, sagt Tichy, der das große Publikumsinteresse auf de Baustelle nicht zuletzt darauf zurückführt, dass es sich bei den Gebäuden auf dem Breuninger-Gelände um überwiegend große Blöcke handelt, „so dass man relativ schnell relativ viel sieht“. Die weitere Rückbauplanung sieht so aus, dass die Abbrucharbeiten zum größten Teil bis Ende Februar über die Bühne gegangen sein sollten und der März und der April dazu genutzt werden, auf dem Areal aufzuräumen und es für die neue Bebauung freizuräumen. Wenn weiterhin alles planmäßig verläuft, soll im Mai mit den Erdarbeiten für den Bau von insgesamt rund 230 Wohnungen begonnen werden. Wobei die Neubaumaßnahmen im Gegensatz zu den Abbrucharbeiten, bei denen von der Heinkelstraße aus in nördlicher Richtung vorgegangen wird, auf dem hinteren nördlichen Teil des Areals begonnen werden und dann in Richtung Heinkelstraße vorankommen sollen.

Platz für 230 Wohnungen

Rund 230 Wohnungen sollen bis zum Jahr 2023 auf dem ehemaligen Breuninger-Areal, das dann „’s Lederer“ heißen soll, entstehen – und dabei soll es sich, wie bei der Übergabe der Baugenehmigung im Dezember bekannt wurde, ausschließlich um Mietwohnungen handeln. Die werden zwar von der Instone Real Estate Development gebaut, sind aber bereits vertraglich an die R+V-Lebensversicherung AG verkauft, die den gesamten Wohnungsbestand nach Fertigstellung übernimmt und die auch rechtzeitig vorher mit der Vermietung beginnt. Die Entscheidung, ausschließlich Mietwohnungen zu bauen, hatte Bianca Reinhardt Weith bei besagtem Termin im Dezember damit begründet, dass sich herausgestellt habe, dass in den kommenden Jahren in Schorndorf relativ viele Eigentumswohnungen auf den Markt kämen, während gleichzeitig die Nachfrage nach Mietwohnungen, vor allem nach bezahlbaren Mietwohnungen, ständig steige. Den gesamten Mietwohnungsbestand in die Hand der R+V Lebensversicherung AG zu geben, könnte nach Einschätzung der Niederlassungsleiterin unter anderem den Vorteil haben, dass sich leichter, als es sonst möglicherweise der Fall wäre, so etwas wie ein ganzheitlicher Quartiersgedanke entwickeln könnte.