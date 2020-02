Schorndorf Breuninger-Areal: Ein Stück Industriegeschichte verschwindet

Noch nicht klar, ob der Name „’s Lederer“ bleibt

Und so wird sich die stadt- und industriegeschichtliche Erinnerung letztendlich auf eine in eine Fassade integrierte Anmutung des alten Bestandes und ein paar innerhalb der Freibereiche zwischen den einzelnen Gebäuden platzierte Reminiszenzen beschränken. Und ob der derzeitige Name „’s Lederer“ bleibt, unter dem die Instone Real Estate Development GmbH das Projekt realisiert, ist auch noch nicht klar. Das sei dann, sagt Bianca Reinhardt Weith, die Sache der GWG (Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG), die den Wohnungsbestand, der ausschließlich aus Mietwohnungen besteht, im Auftrag der R+V Lebensversicherung AG vermietet und verwaltet. Dass die Instone Real Estate Development GmbH als Projektentwicklerin den gesamten Wohnungsbestand nach Fertigstellung schlüsselfertig an die R+V Lebensversicherung AG verkauft, ist bereits vertraglich geregelt.

„Wie filigran die Menschen mit den schweren Maschinen umgehen“

Nicht nur für die, die sich die Abbrucharbeiten teilweise täglich durch den Bauzaun oder – wie Stadtbau-Geschäftsführer Martin Schmidt – aus einer etwas erhöhten Perspektive anschauen, ist’s beeindruckend, mit welcher Präzision beim Rückbau der verschiedenen Gebäudeteile zu Werke gegangen wird. Auch für Bianca Reinhardt Weith und ihre Projektentwickler Florian Steuer und Rainer Tichy ist’s ein durchaus faszinierendes Schauspiel, „wie filigran die Menschen mit den schweren Maschinen umgehen“ und wie fast schon behutsam die einzelnen Bauteile herausgepflückt und separiert werden. Insgesamt, so Rainer Tichy, dürften bei einem Raumvolumen von rund 150 000 Kubikmetern einige zehntausend Kubikmeter Baumaterialien anfallen, von denen so viel wie möglich in die Wiederverwertung gehen soll.