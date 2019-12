Schorndorf Breuninger-Areal: Nur Mietwohnungen, keine Eigentumswohnungen

Diese Entscheidungen begründete Niederlassungsleiterin Bianca Reinhardt Weith zum einem mit der Verlässlichkeit des Partners R+V und zum andern damit, dass sich gezeigt habe, dass in den kommenden Jahren in Schorndorf relativ viele Eigentumswohnungen auf den Markt kämen, während gleichzeitig die Nachfrage nach Mietwohnungen, vor allem nach bezahlbaren Mietwohnungen, steige. Aus Sicht der Niederlassungsleiterin könnte das von der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau (GWG) vermittelte Geschäft auch den Vorteil haben, dass sich leichter, als das sonst der Fall wäre, so etwas wie ein ganzheitlicher Quartiersgedanke entwickeln könnte. Das ganze Wohneigentum in einer Hand könnte, so Oberbürgermeister Matthias Klopfer, außerdem von Vorteil sein, wenn es zum Beispiel darum gehe, bei der Ausstattung der Tiefgarage auf eine wachsende Nachfrage nach E-Mobilität zu reagieren.

54 geförderte Wohnungen dank Wohnraumversorgungskonzept

Von einem „Meilenstein bei einem Projekt mit Höhen und Tiefen, was den Genehmigungsverlauf betrifft“, sprach der Oberbürgermeister, der aus der Tatsache, dass der Gemeinderat über den ganzen langen Zeitraum hinweg Ruhe bewahrt und sich ruhig verhalten hat, „ein hohes Maß an Vertrauen in den Investor“ herauslas. Mit der Bebauung des ehemaligen Breuninger-Areals werde jedenfalls ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet, dass die Stadt ihr Ziel, in den kommenden Jahren jährlich um die neue 200 Wohnungen auf den Markt zu bringen, erreiche, sagte Klopfer, dem es vor allem ein Anliegen ist, dass bezahlbarer Wohnraum für die „leistungsbereite Mitte der Gesellschaft“, zu der er Pflegepersonal genauso zählt wie Polizisten, zur Verfügung steht.

Die Leiterin des Fachbereichs Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr, Gabriele Koch, die seit etwa 15 Jahren mit dem Vorhaben befasst ist – angefangen von den ersten Gesprächen mit den damaligen Eigentümern über das erste, letztendlich nicht zum gewünschten Erfolg führende Investorenauswahlverfahren bis zum jetzigen glücklichen Ende –, brachte in diesem Zusammenhang das Schorndorfer Wohnraumversorgungskonzept ins Spiel, dass in diesem Fall sicherstellt, dass es sich bei 54 der insgesamt rund 230 Wohnungen um geförderte Wohnungen handelt, die dementsprechend günstiger vermietet werden. Es sei, so Gabriele Koch, auf jeden Fall richtig gewesen, dass die Stadt das Grundstück erworben und sich so entscheidenden Einfluss darauf gesichert habe, was dort passieren soll. Auch wenn sich der ursprünglich geplante Lebensmittelfachmarkt nicht realisieren hat und sich die gewerbliche Nutzung jetzt auf ungefähr 1100 Quadratmeter beschränkt, die entlang der Heinkelstraße vermietet werden sollen.