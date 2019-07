„Schorndorf bringt’s“ Schülerfirma liefert Markteinkäufe nach Hause

Die Kunden sind begeistert

Schnell kam die Stadt mit den Jugendlichen überein. Die Schülerfirma „Schorndorf bringt’s“ wurde gegründet, Flugzettel wurden gedruckt, Schichten eingeteilt. Informationstafeln wurden an die Stände auf dem Wochenmarkt verteilt. Und nun sind Svenja Breitenbücher und Nick Ruoff aus der elften Klasse des Burggymnasiums an diesem Samstagvormittag das erste Mal am Start. Direkt neben dem Haupteingang des Rathauses stehen die beiden von 8 bis 13 Uhr, daneben das schnittige E-Lastenrad, das die Stadt Schorndorf eigens zu diesem Zweck angeschafft hat.

Ein Schüler nimmt die Adressdaten der Kunden auf, der andere räumt die Lebensmittel in die Kühlung und packt sie später in das Lastenrad. Das E-Bike lässt sich erstaunlich gut lenken, findet Ruoff, der an diesem ersten Einsatztag fürs Strampeln zuständig ist. Allerdings ist er auch frisch von einer Langstrecken-Radtour zurückgekommen und deshalb so etwas wie im Training. Die Strecken, die er heute motorisiert zurücklegt, sind dagegen ein Klacks.

Und die Kunden? Die sind begeistert. Viele haben das Angebot erst auf dem Wochenmarkt wahrgenommen und waren deshalb ohnehin mit ausreichend Transportmöglichkeiten vor Ort. Also gab’s am Premierensamstag zunächst nur sechs Aufträge. „Etliche haben aber gesagt, dass sie das nächste Mal mit dem Rad oder zu Fuß kommen und sich die Parkplatzsuche sparen wollen“, berichtet Svenja Breitenbücher. So sind die Jugendlichen jetzt ordentlich gespannt auf den Ansturm, der sie hoffentlich am kommenden Samstag erwartet.

Bis Oktober 2019 soll das Angebot der Stadt in jedem Fall bestehen bleiben, was danach passiert, hängt vom Erfolg des Angebotes ab.