Schorndorf Chez Amis: Ein kleines Stück Paris in Schorndorf

„Es war immer mein Traum, so einen Gewölbekeller zu haben“, sagt der „Chez Amis“-Betreiber, der in seinem Bistro auf „klassische französische Küche ohne viel Schnickschnack und so gut kalkuliert, dass man auch vier Gänge essen kann“ setzt und sich dafür mit Kay Lurz, der vorher Küchenchef bei Feinkost Böhm war und auch schon in verschiedenen Sterne-Restaurants gearbeitet hat, extra noch einen Koch ins Haus geholt hat, der Nico Burkhardt an den Tagen, an denen er nicht im Chez Amis zugange ist und dort die zuvor in der „Pfauen“-Küche vorbereiteten Speisen zubereitet, auch im „Pfauen“ unterstützt.

Nur original französische Produkte – bis hin zum Bier

Umgekehrt wollen sich aber Nico Burkhardt und seine Partnerin, die sich im „Pfauen“ ums Hotel kümmert, das Service-Team leitet und ganz persönlich den Service im Gourmet-Restaurant „Nico Burkhardt“ übernimmt, die Zeit nehmen, um sich immer mal wieder im Chez Amis zu zeigen. Zumal das Bistro außer am Freitag und Samstag von 18 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr auch am Montag von 18 bis 23 Uhr geöffnet ist – und damit an einem Tag, an dem viele Restaurants wie auch der „Pfauen“ Ruhetag haben. Aber auch am Sonntag können sich Nico Burkhardt und Bianca Vergeraki, zumal sie auch noch ganz in der Nähe wohnen, ganz auf das Chez Amis konzentrieren – wobei Burkhardt Wert darauf legt, dass er seinem Küchenchef Kay Lurz auch bei der Speisenauswahl viel freie Hand lässt und sich ganz allgemein voll und ganz auf ihn verlässt.

Der Sonntag ist im Bistro in der Hirschgasse, mit dem Nico Burkhardt – angefangen von der Einrichtung und den Farben – „ein kleines Stück Paris nach Schorndorf bringen“ wollte, insofern ein besonderer Tag, als es zunächst ein reichhaltiges Frühstücksangebot gibt, bei dem die Palette von „Rue Saint Denis“ über „Élysée“ bis zu „Chez Amis Grand“ reicht. Als Mittagessen wird am Sonntag, abweichend von der regulären Karte, die so klein ist, dass sie auch auf einer Wandtafel Platz findet, in aller Regel einen Braten oder auch mal Geflügel mit den entsprechenden Zutaten serviert.

Entscheidend für Nico Burkhardt, der ja auch im „Pfauen“ mit einer allerdings deutlich moderneren französischen Note kocht, ist, dass es sich bei allen Produkten, die im „Chez Amis“ auf den Tisch kommen, um original französische Produkte handelt. Und das gilt bei den Getränken nicht nur für den Wein, der aus ganz unterschiedlichen französischen Regionen kommt, sondern auch fürs Bier, bei dem sich Burkhardt für die im Elsass gebraute Traditionsmarke Kronenbourg entschieden hat, die sein Getränkelieferant speziell für ihn importiert hat und die bei seinen ersten Gästen, von denen aber manche gleich ein zweites oder drittes Mal wiedergekommen seien, sehr gut angekommen sei.

„Die Leute sollen sich bei uns einfach wohlfühlen“

Genauso wichtig aber wie die Qualität der Speisen und Getränke ist Nico Burkhardt eine gemütliche Atmosphäre und ein Service, der nicht steif, sondern locker und freundlich daherkommt. „Die Leute sollen sich bei uns einfach wohlfühlen“, sagt er. So, wie man sich das halt bei Freunden, mit Freunden, unter Freuden – ganz egal, wie man Chez Amis nun genau übersetzt – vorstellt. Übrigens: Die eher scherzhaft gemeinte Frage, ob er sich nicht auch noch vorstellen könnte, die verwaiste Bar im Postturm zu übernehmen, beantwortet Nico Burkhardt mit einem unzweideutigen Nein.