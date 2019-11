Schorndorf Claus Paal tritt nicht mehr bei Landtagswahl an

Er hat sich für viele Projekte engagiert, etwa für die Forscherfabrik in Schorndorf. In den vergangenen Monaten hat er für eine Klimaschutz-Stiftung in Baden-Württemberg gekämpft (wir berichteten). Auch hier kann er einen Erfolg vermelden: 50 Millionen Euro wurden dafür in den Landeshaushalt eingestellt. Eine Arbeitsgruppe von CDU und Grünen soll über die konkrete Ausgestaltung der Stiftung beraten.

In der CDU beginnt jetzt die Suche nach einem Nachfolger

Paal ist auch immer Unternehmer geblieben. Er hatte eine Unternehmensberatung gegründet und seit drei Jahren mischt er wieder in der Verpackungsbranche mit. Mit einer neuen Firma, die inzwischen nach Schorndorf umgezogen ist, verkauft er Verpackungsmaschinen, die er aber nicht mehr selber herstellt.

Jetzt beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt, sagt Claus Paal, der sich auch weiter politisch in der CDU engagieren will. Und in der CDU beginnt jetzt die Suche nach einem Nachfolger für Paal.

Der Wahlkreis Schorndorf umfasst die Gemeinden Kernen, Weinstadt, Remshalden, Winterbach, Schorndorf, Rudersberg, Urbach und Plüderhausen. Paal hatte 2016 das Direktmandat an die Grüne Petra Häffner verloren, war aber über die Landesliste ins Parlament gekommen.