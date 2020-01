Schorndorf "CO2-neutral leben": Neuer Klima-Verein gegründet

Schorndorf.

Der Ingenieur Stefan Hafner und der Arzt Karl von Baravalle passen nicht so recht in das typische Bild von Klimaaktivisten. Das wollen sie auch überhaupt nicht sein. Greta Thunberg und die bestehenden Verbände, Organisationen oder Parteien, die sich fürs Klima starkmachen, sehen sie teilweise sogar kritisch. Trotzdem sind die beiden Familienväter der Meinung: Es wird zu viel CO2 ausgestoßen. Deshalb haben sie ihren eigenen Verein gegründet. Ihr erklärtes Ziel sowie der Name ihres gegründeten Vereins: „CO2-neutral leben“. Doch das heißt nicht, dass Gründer Stefan Hafner künftig auf seinen SUV verzichten will.