Schorndorf Concept Store Jakob: Gründung in der Corona-Krise

Härer spricht von seinem Laden als Concept-Store. Das soll nicht nur hip klingen, damit wollen sich Gründer wie er auch vom klassischen Einzelhandel abgrenzen. „Im Mittelpunkt steht kein Produkt, sondern ein Konzept“, erklärt er. Während also beispielsweise bei Schuhgeschäften der Schuh im Zentrum steht, ist es bei Härer die Idee, ansprechend designte Produkte aus der Region anzubieten. Außerdem erklärt der Plüderhäuser, er wolle mit seinem Angebot ein Einkaufserlebnis schaffen. Deshalb will Härer auch Sitzgelegenheiten in seinem Geschäft installieren und Getränke in Flaschen verkaufen, gemütlich soll es sein.

Der Einzelhandel ist für Härer kein fremdes Terrain. In den vergangenen zwei Jahren arbeitete er im Magazin, einem großen Einrichtungsgeschäft in Stuttgart. Doch das was nicht die erste Station im Lebenslauf von Härer. Nach seiner Schulzeit machte er eine Ausbildung zum Schneider und studierte Modedesign in Stuttgart. Von dort ging es schließlich nach Metzingen, wo er als Designer bei Hugo Boss tätig war, und weiter zum Einzelhandel in die Landeshauptstadt. Nach und nach sei in ihm über die vergangenen Jahre die Idee gereift, einen eigenen Laden zu eröffnen. A

ufgewachsen in Plüderhausen sei ihm schnell klar gewesen: Ein Geschäft, wie er es sich vorstellt, passe nach Schorndorf. „Hier gibt es eine Kunstverbundenheit und ein großes Kulturinteresse“, meint Härer. Unter anderem macht er das an der Schorndorfer Kunstnacht fest, wo er auch selbst schon mitgewirkt hat. Kunst soll auch in seinem Geschäft eine Rolle spielen. Im hinteren Teil des Ladens soll es künftig dauerhaft Bilder und Skulpturen zu kaufen geben. Unter anderem mit der Schorndorfer Künstlerin Renate Busse steht er bereits im Gespräch.

Die Selbstständigkeit ist Jakob Härer mit in die Wiege gelegt worden

Sich selbstständig zu machen scheint Jakob Härer in die Wiege gelegt worden zu sein. Auch seine beiden Eltern haben ihr eigenes Geschäft. Sein Vater als Schreiner, seine Mutter als Architektin. An die Idee, einen Laden zu eröffnen, sei er nicht blauäugig herangegangen. Dass es kein einfaches Unterfangen werden würde, sei ihm klar gewesen, schließlich gehe es auch um eine Menge Geld. Die Miete ist üppig und in der Weststadt sind typischerweise weniger Menschen unterwegs als im östlichen Teil der Innenstadt.

Deshalb habe sich der Plüderhäuser als Erstes im Bereich um das Restaurant Èclat umgesehen. Doch dort seien derzeit keine Verkaufsflächen frei. Schließlich habe ihm aber auch das Geschäft in der Neuen Straße, das besonders mit seiner roten Tür auffällt, zugesagt. Nachdem er die Bank mit seinem Businessplan überzeugen konnte, sei für ihn klar gewesen, dass er die Selbstständigkeit wagen muss. Er hofft, die Kunden mit seinem Konzept aus der Altstadt in die Weststadt zu locken. Außerdem ist er zuversichtlich, die Wochenmarkt-Kunden zu sich zu locken.

Mitarbeiter einstellen will Härer vorerst nicht. Die Öffnungszeiten hat er so konzipiert, dass er den Laden alleine stemmen kann. Montags bis freitags will er von 9.30 bis 18.30 öffnen, samstags von 9 bis 14 Uhr. Dass er sein Geschäft nicht wie geplant am 15. April öffnen können wird, sei für ihn keine Hiobsbotschaft gewesen, sagt Härer, schließlich habe sich schon vor Wochen abgezeichnet, was da auf alle zukommt. „Ich habe mich mit dem Problem langsam angefreundet“, sagt er. Auf die von der Bundesregierung bereitgestellten Soforthilfen versucht auch Härer zuzugreifen, er hat einen Antrag gestellt. Doch bei dem ganzen Thema gebe es viele Unsicherheiten, erzählt er. Außerdem sei die Unterstützung nur eine „Schadensbegrenzung“, sagt Jakob Härer. Die großen Umsatzeinbußen könnten damit nur abgefedert werden.

Er spricht offen über seine eigene wirtschaftliche Situation. In seinen Plänen habe er einen finanziellen Puffer eingerechnet, schließlich könne man nicht vom ersten Tag an mit einem gut laufenden Geschäft rechnen. Doch diesen Puffer könnte die aktuelle Krise nun noch vor der Eröffnung wieder zerstören. Trotz der wirtschaftlich schwierigen Situation wirkt Härer zuversichtlich. Der Gründer hofft, dass die Menschen auch wegen der Krise künftig gezielter und sensibilisierter einkaufen.