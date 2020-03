Schorndorf Corona: Toom vorsichtig optimistisch

„Man muss einfach die Regeln einhalten!“

Der Baumarkt hat eine Fläche von 12 000 Quadratmeter, „da verteilen sich die Leute“. Zur Hauptgeschäftszeit an diesem Samstagvormittag halten sich etwa 300 Kunden in den weitläufigen Hallen auf. „Das macht 400 Quadratmeter pro Kunde“, rechnet Sugg.

Wichtig sei aber die, wie er sagt, „Politikschelte“ am Freitag vor einer Woche gewesen, mit ihrer Warnung vor einer drastisch verschärften Ausgangssperre. „Seither ist es besser geworden.“

Das Bewusstsein über den Ernst der Lage habe nun auch zu einem verantwortlicheren Verhalten der Leute auch als Kunden geführt. „Man muss einfach die Regeln einhalten“, fordert Sugg. „Am Anfang der Krise hat jeder Vierte sich nicht an die Regeln gehalten. Jetzt ist es von 20 nur noch einer. Das Verhalten hat sich 95 Prozent verändert.“ Ansonsten, sagt er, „geht es nur noch um die Grundversorgung“, die der Baumarkt vor allem sicherstelle.

„Luxusartikel bleiben gerade liegen“

Dazu hat vergangene Woche, als es noch mal kalt wurde, auch eine ganze Lkw-Ladung Brennholz und Pellets gehört. „Handschuhe laufen extrem gut“, erzählt Sugg, „wir können gar nicht mehr nachliefern.“ Ansonsten stellt er fest, dass es vor allem „Reparatur-Artikel“ wie Wasserhähne oder Leuchten sind, die nachgefragt werden.

Frühjahr ist Saisonbeginn und so sieht man denn auch viele Einkaufswagen mit Blumenerde, Dünger, Pflanzen, Pflanzenschutzmittel oder Zaunmaterial den Baumarkt verlassen. Mit zum Schlimmsten in diesen Zeiten gehört ja für viele Menschen vor allem das Warten und zur Untätigkeit verdammt zu sein. Das ist dann die hohe Zeit der Heimwerker und Gärtner.

Die Menschen scheinen einfach etwas zu tun haben zu wollen. Irgendwas ausbessern, anbauen, anpflanzen, bevor einem die Decke auf den Kopf fällt. Luxusartikel, so Sugg, werden gerade gar keine gekauft, „die bleiben liegen“.

"Wir müssen zusammenhalten"

Täglich ist Christoph Sugg im Austausch mit 25 anderen Baumarktleitern, um sich mit den Kollegen abzustimmen und Erfahrungen auszutauschen. Den Kunden wird empfohlen, Stoßzeiten zu vermeiden und entweder sehr früh oder zwischen 13 und 16 Uhr ihre Einkäufe zu tätigen. „Das Schlimmste ist die Ansammlung von Leuten; und wenn die Menschen kein Verständnis zeigen. Auch wir fühlen uns bedroht, wenn die Kunden uns zu nahe kommen.“

Wie lange, wird seiner Meinung nach der Ausnahmezustand dauern? Sugg, der seit 2003 den Baumarkt in Schorndorf leitet, hofft, dass es zwischen Ostern und April besser werden könnte. „Brutal“ ist aus seiner Sicht „das Wirtschaftliche, wenn gutgehende Geschäfte ins Wanken kommen“. Aber, „im Grunde bin ich Optimist. Wir werden das Überstehen. Und wir müssen zusammenhalten.“

Und so werden die Kunden am Eingang denn nicht nur über die Sicherheitsvorkehrungen belehrt, sonder per Du auch beruhigt: „Unsere Märkte sind weiterhin für euch geöffnet und die Warenversorgung ist gesichert.“