Schorndorf Coronavirus: Unterricht daheim oder in Notgruppen

Notbetreuung zum Teil auch nur für ein Kind pro Einrichtung

An den anderen Schulen ist die Notfallbetreuung zum Teil erst in dieser Woche oder mangels Bedarf noch gar nicht angelaufen. Damit die Kinder in der gewohnten Umgebung bleiben können, gibt es das Angebot zum Teil auch nur für ein Kind pro Einrichtung und stellenweise auch nur an einzelnen Tagen. Zusätzliche Notplätze gibt es mittlerweile auch bei Tagesmüttern. Außerdem organisiert die Stadt mit der Paulinenpflege eine Ferienbetreuung.

Eine Ausnahmesituation für alle Schulen

Die Schulleitung und das Sekretariat sind besetzt, das Kollegium ist im Homeoffice – diese Regelung gilt an allen Schulen. Die Aufgaben bekommen die Schülerinnen und Schüler per E-Mail, zum Teil haben die Lehrerinnen und Lehrer auch Aufgabenpakete geschnürt. Am Burg-Gymnasium werden die Klassen über die schuleigene Plattform „Schulhof“ mit Aufgaben versorgt und können auf diesem Weg auch mit den Lehrern kommunizieren. Über diese Plattform kann auch der Abi-Jahrgang, selbst wenn die schriftlichen Prüfungen mittlerweile verschoben sind, mit Vorbereitungsaufgaben versorgt werden. Doch Schulleiter Jürgen Hohloch will in diesem Zusammenhang nicht verschweigen, dass auf Dauer der Online-Unterricht die erklärende Lehrkraft vor der Klasse nicht ersetzen kann. „Online-Unterricht bleibt eben ein Notprogramm. Ist aber besser als nichts.“

Dass an Tag eins der Schulschließung, trotz der späten Bekanntgabe am Sonntagabend, kein einziger Schüler vor dem Max-Planck-Gymnasium stand, das hat Schulleiter Markus Wasserfall verblüfft. Die Aufgaben werden hier an die höheren Klassen über die Moodle-Plattform verteilt; nachdem der Server in den ersten Tagen überlastet war, läuft er mittlerweile stabil. Bis zur neunten Klasse werden die Aufgaben zentral über die Mailverteiler der Elternsprecher oder Dropbox an die Klassen verteilt. Dass bei der Aufgabenverteilung „mit Maß und Ziel“ vorgegangen werden soll, darum hat Wasserfall das Kollegium allerdings auch gebeten.

In einem Brief an die Lehrkräfte, den er den Eltern ebenfalls hat zukommen lassen, schreibt der Schulleiter: „Wenn ich mich in die Eltern hineinversetze, die gerade für ihre drei Kids über 200 Arbeitsblätter ausgedruckt haben (also 70 Arbeitsblätter pro Kind), kann ich mir vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Lehrkraft es einfach zu gut mit der Versorgung mit Aufgaben gemeint haben könnte und dabei nicht an die anderen zehn bis zwölf Fächer gedacht hat, die die Schüler ja auch noch haben.“ Er empfiehlt, den Schülerinnen und Schülern lieber etwas zu wenig als zu viel Material für diese Zeit an die Hand zu geben – „zumal der Quarantäne-Koller in den nächsten Wochen noch die Nachsicht von allen Seiten erfordern wird“. Auch für die Eltern hat Wasserfall noch einen Tipp: „Der Fernsehsender Bayern Alpha sendet täglich um 9 Uhr ein Unterrichtsprogramm für weiterführende Schulen. Das sollte von Niveau und Inhalt her auch für Baden-Württemberg passen.“