Schorndorf Das Breuninger-Areal ist leer geräumt

Keine Sprengung, weil damit immer ein Restrisiko verbunden ist

„So ein Schubser auf die volle Länge wäre ja schöner“, meinte ein Vertreter des Eislinger Abbruchunternehmens CK Abbruch & Erdbau GmbH, das das Breuninger-Areal in den letzten Wochen nach und nach und mit täglich sichtbaren Fortschritten so leer geräumt hatte, dass nur noch der Kamin als – im wahrsten Sinn des Wortes – Alleinstellungsmerkmal geblieben war. Ihn einfach umzuwerfen war freilich keine Option mehr, nachdem sich der Investor zuvor auch schon gegen eine Sprengung entschieden hatte. Weil so eine Sprengung, so Projektleiter Reinhard Tichy, immer mit einem gewissen Restrisiko, was die Sicherheit angehe, verbunden sei. Außerdem, so Bianca Reinhardt Weith, wäre der organisatorische Aufwand ein viel höherer gewesen, weil großräumig hätte abgesperrt, weil die Nachbarn weiträumig hätten informiert und weil Polizei und Sicherheitskräfte vor Ort hätten sein müssen. So aber ging der Abbruch des Kamins ziemlich geräuschlos und ohne besonderes öffentliches Interesse über die Bühne, sehr zur Freude der Niederlassungsleiterin. „Super gelaufen, das war die richtige Entscheidung“, beglückwünschte sie sowohl das Abbruchunternehmen als auch ihr eigenes Team.

Je niedriger die Fallhöhe, desto massiver die Eingriffe

Zuvor hatten diejenigen, die sich auf dem Baugelände aufhalten durften, und ein paar Passanten etwa eine halbe Stunde lang verfolgt, wie ein geübter Longfrontbaggerführer den 26 Meter langen Greifarm seines Baggers durch einen Aufsatz noch um ein paar Meter verlängert und dann erst mit einer Art überdimensionierter Spitzhacke und dann mit einem Greifer Stück um Stück und Meter um Meter des Backsteinkamins angeknabbert, herausgebrochen oder durch Anstoßen zum freien Fall gebracht hatte. Und je niedriger und je kontrollierbarer die Fallhöhe wurde, desto massiver wurden die An- und Eingriffe mit den Gerätschaften, mit denen der Baggerführer so einfühlsam und präzise umgegangen war wie andere mit dem Seziermesser. So wie es einige Tage vorher auch schon Präzisionsarbeit gewesen war, in luftiger Höhe ein paar Meter Kamin in Handarbeit Stein für Stein abzuklopfen und ins Innere des Kamingehäuses fallen zu lassen, aus dem das Material dann gestern wieder zum Vorschein kam – begleitet von einer Staub- und Rußwolke, die allerdings längst nicht so gewaltig war, wie sie das im Falle einer Sprengung gewesen wäre. Dass die Spitze des Turms schon vorher gekappt worden ist, begründete Reinhard Tichy damit, dass dadurch die Rampe für den Longfrontbagger kürzer und niedriger habe gehalten werden können.