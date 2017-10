Schorndorf Das Feuerwehrauto für Paraguay ist transportbereit

Stolze 5637 Euro sind schon zusammen gekommen. Innerhalb eines Monats hat Maria-Elena Dubberke über die Hälfte der benötigten Summe von 10.000 Euro auf der Spendenplattform www.gofundme.com eingesammelt. Das Projekt, eine Freiwillige Feuerwehr in der kleinen Gemeinde Carlos Pfannl zu gründen, stößt auf offene Ohren und hilfsbereite Spender.

5637 Euro, das sind genug, um das gebrauchte Feuerwehrauto, ein HLF16, mit großen Tank und Allradantrieb zu kaufen und zu verschiffen. Bislang parkte es noch beim Autohändler. Jetzt am Samstag, 14.10, ist die große Übergabe. Zuvor aber mussten alle nötigen Formalitäten erledigt werden. Dazu war Maria-Elena am heutigen Freitag auf der Zulassungstelle am Landratsamt. Mit tatkräftiger Unterstützung des Kreisbrandmeisters René Wauro kann das Fahrzeug nun wie geplant in Richtung Paraguay aufbrechen.

Denn für den Transport bis zum Schiff nach Antwerpen muss das ehemalige Feuerwehrauto erstmal amtlich fit gemacht werden. Blaulichtanlage und Martinshorn beispielsweise müssen abgeschaltet sein, damit der Fahrer auch beim größten Stau nicht in Versuchung gerät. Und für die Fahrt ins Ausland reicht nicht das übliche rote Kennzeichen. Da muss es schon ein Ausfuhrkennzeichen sein.

Die Geschichte von Maria-Elena, die in Paraguay auf eigene Faust eine Freiwillige Feuerwehr gründen will, ist schon lange auch über Kreisgrenzen bekannt. Neben der Bild-Zeitung wollen auch RTL und VOX berichten, letztere für das Doku-Format "Goodbye Deutschland".

Aber auch wir bleiben dran an Maria-Elena und werden sicherlich auch noch aus Paraguay von ihr hören.