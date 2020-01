Schorndorf Das Klima und der gesellschaftliche Kitt

Schließlich, so der Oberbürgermeister, wolle auch die Stadt weiter wachsen, wobei auch da die Nachhaltigkeit stärker in den Blick genommen werden müsse – nicht erst beim geplanten Projekt (Stichwort: Bauhof-Areal) zur Internationalen Bauausstellung 2027, sondern auch bei aktuelleren kommunalen Bauvorhaben. „Ziel muss es sein, dass unser Gebäudebestand bis 2035 klimaneutral ist“, meinte Matthias Klopfer mit Blick darauf, dass die Stadtbau daran arbeitet, ihren eigenen Bestand mit preiswerten Mietwohnungen bis 2030 von derzeit rund 400 auf dann 1000 Wohnungen auszubauen. Klimaneutrales Bauen bedeute aber verdichtetes Bauen, weil nur dann das Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ realisiert werden könne, betonte Klopfer, für den dazu auch gehört, dass gegebenenfalls Bauvorschriften geändert und zum Beispiel die Anzahl der Parkplätze reduziert werden. Dass manche in der Stadt meinen, es werde zu viel gebaut, und das Wachstumsstreben kritisieren – „Weil sie selber in schönen Häusern wohnen und nicht sehen wollen, dass mehr und mehr Menschen keine bezahlbare Wohnung finden“ –, kann der Oberbürgermeister genauso wenig akzeptieren wie den Leerstand von Wohnungen oder Häusern. „Eigentum verpflichtet – und wer aktuell Wohnungen und Häuser leerstehen lässt, handelt gegen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft und sägt damit am Fundament unserer Demokratie. Denn in den Verdichtungsräumen ist die Wohnungsfrage die zentrale soziale Frage des 21. Jahrhunderts.“

5-G-Antrag könnte auch lauten: „Zukunft endet in Schorndorf“

Klimawandel und Klimaschutz bringen – zumal in einem Automobilland wie Baden-Württemberg – die meisten mit der Zukunft der Mobilität in Verbindung – und mit Greta Thunberg. Auch zu der jungen Aktivistin aus Schweden hat Matthias Klopfer eine klare persönliche Meinung: „Diese 16-Jährige hat die Gegenwart klüger, präziser und sinnstiftender interpretiert als der amerikanische Präsident oder die Rechtspopulisten in Europa. Und ich bin froh, dass sich durch Fridays for Future der politische Druck erhöht hat.“ Auch die Stadt brauche diesbezüglich ein Leitbild, und in diesen Prozess, in den außer der Zukunft der Mobilität und der Stadtentwicklung auch das Thema „Gesundheit und Pflege“ einfließen soll, werde der Gemeinderat noch in diesem Jahr einsteigen, kündigte Klopfer an und schlug unter Verweis darauf, dass die Bewältigung des Klimawandels ohne Innovationen in der Industrie nicht möglich sei, den Bogen zum geplanten Ausbau der 5-G-Technologie beziehungsweise zu den Skeptikern, die es bei diesem Thema auch in Schorndorf gibt: „Ich bin es wirklich leid, dass in allen Kommunen in Deutschland immer die gleichen Diskussionen geführt werden wie auch bei uns in der nächsten Sitzung des Gemeinderats, für die es einen Antrag gibt, dass in Schorndorf keine 5-G-Technologie zugelassen wird. Der Antrag könnte auch heißen: Zukunft endet in Schorndorf“, ereiferte sich Matthias Klopfer und bekannte, er sei „sehr gespannt, mit welchem Ergebnis die Debatte endet“.