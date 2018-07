Schorndorf Der neue Mietspiegel für Schorndorf und Umgebung

Schorndorf. Die gute Nachricht: Der Anstieg der Mieten wurde in Schorndorf etwas gebremst. Um durchschnittlich 4,5 Prozent sind die Nettokaltmieten in Schorndorf seit 2016 gestiegen. Die schlechte Nachricht: Noch immer mangelt es an bezahlbarem Wohnraum – auch wenn die Stadtbau diesen in den nächsten Jahren vermehrt schaffen will.