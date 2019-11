Schorndorf Der Wald schreibt erstmals rote Zahlen

Die Zukunft gehört Baumarten wie der Eiche oder der Douglasie

„Es fallen Baumarten aus, die wir bisher für klimastabil gehalten haben“, sagte Julian Schmidt und nannte exemplarisch die Buche. Was im Umkehrschluss heiße, dass Kahlflächen – darunter auch solche, bei denen das in der Vergangenheit versäumt worden ist – möglichst schnell wieder aufgeforstet werden müssen, und zwar mit Baumarten wie etwa der Eiche oder der Douglasie, von denen man sich in Zukunft wieder die Erträge erwarten könne, wie das in der Vergangenheit vor allem bei der Fichte, „die künftig keine Rolle mehr spielen wird“, der Fall gewesen sei. In Zahlen ausgedrückt: Es gab schon Zeiten, da lag die Fichte bei einem Festmeterpreis von 70 Euro, derzeit gibt’s für einen Festmeter nicht einmal mehr 30 Euro, wobei laut Julian Schmidt allein schon die Aufarbeitung 25 Euro kostet.

Verwilderte Flächen müssen erst wieder hergerichtet werden

Umgekehrt entwickeln sich die Kosten für Neuaufforstungen, wobei da verstärkt auch die Flächen in den Blick geraten, die in den vergangenen Jahren liegen geblieben sind und der Brombeere überlassen wurden. Es würden derzeit neue Verfahren ausprobiert, um solche verwilderten Flächen wieder herrichten zu könnten, sagte der Stadtförster, demzufolge die massiven Pflegerückstände, die es auch im Stadtwald gebe, auch dazu geführt haben, dass sich Baumarten wie etwa die Weide durchgesetzt haben, die keinen dauerhaften Wald ergeben. Schmidt bezifferte die Pflegerückstände flächenmäßig auf rund 100 Hektar, und bei denen sei es nicht damit getan, dass neue Bäume gepflanzt würden. „Das muss auch alles gepflegt und gesichert werden“, sagte Julian Schmidt. Und deshalb sei auch nicht mehr zu leisten als das, was man sich fürs kommende Jahr vorgenommen habe – ganz davon abgesehen, dass bei einer Eichenkultur die Aufforstungskosten pro Hektar bei 10 000 bis 12 000 Euro lägen. 100 000 Euro sind im Bewirtschaftungsplan für Aufforstungen und Neupflanzungen bereitgestellt, nachdem in der Vergangenheit hauptsächlich auf Naturverjüngung gesetzt worden ist, was aber, wie Julian Schmidt sagte, „jetzt nicht mehr funktioniert“. Im Ausgabenblock von rund 375 000 Euro sind als weitere Schwerpunkte die Personalausgaben mit knapp 80 000 Euro, der Aufwand für die Holzernte durch Dritte mit 115 000 Euro und die Unterhaltung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen mit 30 000 Euro enthalten.