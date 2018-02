Schorndorf Die ideale Einstimmung auf den Altstadtlauf

Den wichtigsten Tipp geben die beiden Topläufer Klein gleich zu Beginn der Trainingseinheit: Bloß nicht zu schnell loslaufen, lieber mit den Kräften haushalten. Schließlich sollen die Kindergartenkinder beim Sponsorenlauf möglichst viele Runden schaffen und möglichst viel Geld für den guten Zweck zusammenbringen.

Die „Flitzefüchse“ sind eine Institution

Und damit sich die Kleinen am 8. April nicht total verausgaben, werden die beiden Leichtathletik-Asse der SG Schorndorf als Vernunftsbremse dabei sein – wie in den vergangenen Jahren auch: Marcel Fehr läuft mit, seitdem ihn Uwe Biler als Elternbeiratsvorsitzender vor vier Jahren als Laufpate für die „Flitzefüchse“ gewonnen hat. Hanna Klein ist zum zweiten Mal dabei – mit Begeisterung: „Die Kids erzählen immer ganz stolz, wie viele Runden sie geschafft haben.“

Und das waren in den vergangenen Jahren bei den meisten deutlich über 20, wenn nicht gar 30 oder 40 Altstadtrunden. An ihren knallroten T-Shirts sind die „Flitzefüchse“ als eine der größten Gruppen schnell zu erkennen – in Kombination mit der zum Teil wirklich noch sehr geringen Körpergröße. Sie sind eine Institution und für manche Zuschauer ist der Altstadtlauf auch genau das: das Flitzefuchs-Rennen.

Liebgewordene Tradition – und Teil des Portfolios

Doch der Fuchshofkindergarten ist ja auch seit dem ersten Schorndorfer Benefizlauf dabei. Weil die Einrichtung zur evangelischen Kirchengemeinde gehört, war’s in den ersten Jahren Ehrensache, dass die Drei- bis Sechsjährigen mitlaufen, um Geld für die Innensanierung der Stadtkirche zu sammeln.

„Das ist eine liebgewordene Tradition“, sagt Kindergartenleiterin Sabrina Wurst. Auch für die Flitzefüchse: Die Läuferkarten mit den Rundenstrichen sind wichtiger Bestandteil der Portfolios, in denen die Entwicklungsschritte der Kinder dokumentiert werden.

Kein Altstadtlauf ohne die Kindergartenkinder

Kein Altstadtlauf also ohne die Kindergartenkinder aus dem Fuchshof. Und so sind die 70 Mädchen und Jungen auch bei der Trainingsstunde mit Marcel Fehr, Hanna Klein und dem AOK-Maskottchen Jolinchen begeistert dabei – ab der Aufwärmphase. Vorsichtshalber fragt Marcel Fehr nach dem Lauf durch die Halle und einer Runde „Feuer, Wasser, Sturm“ aber doch mal nach, ob sie überhaupt noch können. Na klar!

Bei den Dehnübungen sind die Kleinen dabei, sie machen sich groß wie beim Apfelpflücken, drehen sich gekonnt zur Seite, üben, auf einem Bein zu stehen und auch so zu hüpfen, machen Koordinationsübungen, gehen im Storchenschritt, galoppieren im Pferdchenlauf und legen alle gemeinsam den Rückwärtsgang ein.

Mit Marcel Fehr und Hanna Klein springen sie in einem Parcours über bunte Gummibriketts, ziehen sich bäuchlings über eine Bank und laufen im Slalom um bunte Plastikhütchen herum.

Sie sind quirlig und aufgedreht und ganz bei der Sache. Auch, als Marcel Fehr ihnen ein großes Regenbogen-Tuch in die Hände gibt und eine ganze Ladung Schaumstoffbälle darauf ausschüttet: Erst bewegen sich die gelben Bälle noch geordnet, doch dann ist kein Halten mehr.

Die ideale Einstimmung auf den Altstadtlauf: Schön langsam loslaufen und dann bis zur letzten Runde richtig Gas geben.