Schorndorf Die Nerven in der Manufaktur

Schorndorf. Mittlerweile ist ja in aller Munde, die Stuttgarter Band Die Nerven, die im Jahr 2010 gegründet wurde, und nun schon seit geraumer Zeit zum wichtigsten gehört, was die deutsche Musikszene zu bieten hat. Ihr neues Album - „Fake“ - ist am 20.April erschienen und ist neben Tocotronics „Die Unendlichkeit“ und Kreiskys „Blitz“ eine der besten deutschsprachigen Veröffentlichungen in diesem Jahr. Jetzt kommen sie in die Manufaktur.