Schorndorf Die rollende Daimler-Mango-Torte

Nun, sagt Esi Jaeger, und da geht es ihr wie so vielen anderen, „jetzt habe ich Zeit, alle Hochzeits-, Konfirmations- oder Tauftorten wurden vorerst abbestellt“.

Zeit auch, sich über ihre sowohl kunstvollen wie höchst aufwendigen Torten-Arbeiten ein wenig zu unterhalten. Und man spürt da eine ernsthaft humorvolle Frau, die mit ihrem feinen Handwerk zwar, vom Material her gesehen, „nur“ Zuckerwerk herstellt.

Zucker-Kreationen als süße Orgien der individuellen Zuwendung

Aber eigentlich produziert sie Freude – und, das verraten ihre Augen und ihr Lächeln, das macht ihr selbst Freude. Ihre Torten-Kreationen sind als Geschenke individuelle einmalige Gesten der fantasievollen Aufmerksamkeit, man könnte auch sagen: süße Orgien der Zuwendung.

Und dazu gehört bei Esi Jaeger die Aufmerksamkeit fürs kleine und große Detail. So ist ihr wichtig, dass die Mangofüllung ihrer Torte aus fair gehandelten Früchten aus dem Eine-Welt-Laden kommt. Zwei Tage habe sie an ihrer fahrenden Geländewagen-Torte gearbeitet. „Alles in Handarbeit, nichts Maschinelles!“ Aber sie lacht: „Vielleicht kann man es ja bald aus dem 3-D-Drucker kommen lassen. Aber dann macht es keinen Spaß mehr.“

Keiner ihrer Kunden habe aufgrund der Versammlungs- und damit Festverbote die Bestellungen zurückgenommen. Die Aufträge wurden nur verschoben. Wenn hoffentlich bald wieder Normalität einkehrt, weiß sie, „dann wird es irgendwann einen Arbeitsstau geben“.

Seit April 2003 betreibt Esi Jaeger nun schon ihre Zucker-Kunst-Werkstatt. Die Kunden kommen inzwischen von weit her. Die Einmaligkeit ihrer Kreationen auf Wunsch hat sich herumgesprochen. Neulich erst bekam sie etwa eine Anfrage aus Leverkusen.

Einer ihrer spektakulärsten Aufträge war ein lebensgroßer Stuhl aus 29 Kilogramm Zuckermasse für einen Kunststudenten. Das farbige Unikat war in etlichen Ausstellungen zu sehen, erzählt ihr Mann Martin Jaeger, pensionierter Lehrer und ausgebildeter Schreiner, nicht ohne Stolz. Nicht alles steht indessen still. Zurzeit arbeitet sie an einem Auftrag, einem Geschenk für einen 80-Jährigen in Quarantäne.

Am 16. April live beim SWR in der Sendung „Kaffee oder Tee?“

Und dann freut sie sich auf die Einladung ins Fernsehstudio Baden-Baden. Dort ist sie am Donnerstag, 16. April, in die Sendung „Kaffee oder Tee“ eingeladen, um ab 16 Uhr ihre hauchzarten Zuckerblumen-Kreationen vorzustellen. In einem Schränkchen in ihrem Atelier stehen einige der täuschend echt aussehenden Sträuße. Während unseres Gesprächs arbeitet sie nebenher an einer Tulpenkollektion.

Die Botschaft: Trotz Corona – es wird Frühling. Und: Gerade in diesen Zeiten muss man hin und wieder auch mal andere Geschichten erzählen. Geschichten von der Freude, dem Schenken, der Zuwendung und Aufmerksamkeit und, ja – der großherzigen Verschwendung, ohne die wir keine glücklichen Wesen sein wollten.