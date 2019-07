Schorndorf Die SchoWo-Spannung steigt

Der SchoWo-Mannschaft der ASGI war die Aufbauerei über die Jahre auch zu anstrengend geworden. Und weil einer einen kennt, der einen kennt, hat man tatsächlich einen Transporter mit Kran zur Verfügung. Welch ein Glück. Der hat am Mittwochabend die zusammengebaute Hütte in nur zwei Teilen vom Trainingsplatz auf der Au zum Spitalhof transportiert. Stand steht. Thema erledigt. Füße hoch. Erst am Donnerstagmorgen ging es weiter. Die kleinen Regale werden jetzt mit Folie ausgekleidet, die Lebensmittel müssen eingeräumt, die Getränke in Startposition gebracht werden. Mehr als 100 Kilo Pommes, 500 Rote Würste, 300 Steaks und etwa ebenso viele Thüringer Rostbratwürste wollen eingelagert werden. „Das ist mal für den Anfang“, erklärt Sabine Kraft und grinst. Erfahrungsgemäß gehen am Ende nämlich erheblich größere Mengen über die Theke.

Voller Einsatz endet mit verbundenem Arm

Bei der Kolpingfamilie kommt Sabine Häfele ums Eck – mit einem dicken Verband um den Ellbogen. Gestern Abend beim Aufbau nahm das Unheil seinen Lauf. Sie half beim Planenspannen in der luftigen Höhe, stieg recht wagemutig ab, stolperte, rutschte dann noch aus und blieb am Spülbecken hängen. Beim anschließenden Abend in der Notaufnahme des Krankenhauses war sie durchaus beeindruckt von Freundlichkeit und Arbeitsmoral der Diensthabenden. In jedem Fall ist Sabine Häfele nun vom Küchendienst zur Standverantwortlichen befördert worden, schließlich schränkt der lädierte Arm sie jetzt doch sehr sein. Aber ein großer Teil der Küchenarbeit ist ja schon erledigt. Zusammen mit ihren Mitstreiterinnen hat sie genau 1700 Wurstknöpfle hergestellt. Pro Portion gibt’s drei Stück. Das Rezept wird seit Jahrzehnten verwendet und ist noch von der Großmutter einer Seniorin der Frauengruppe. So richtig traditionell eben. Unterstützt wird die Kolpingfamilie auch in diesem Jahr wieder von den Ministranten der katholischen Kirche sowie der Kolpingfamilie Ottenbach, mit der man ohnehin jedes Jahr zusammen das Jugendzeltlager stattfinden lässt.