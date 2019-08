Schorndorf Die Weilermer feiern die 90-jährige Geschichte ihres Bädles

„Das Wichtigste zuerst“, eröffnete Oberbürgermeister Matthias Klopfer am Samstagabend seinen Redeteil und ließ eine kleine Kunstpause folgen. Während dieser hielten die Anwesenden im Bädle den Atem an. Schließlich hatte beinahe jeder die Hoffnung, dass an diesem Abend genau das geschehen sollte, was dann auch geschah. Und kaum war das Versprechen Klopfers raus, dem Gemeinderat im Oktober die Sanierung des Bädles vorzulegen, stieß so mancher erleichtert die Luft wieder aus. Applaus und Jubel folgten. Ein Geburtstagsgeschenk der Stadt in Höhe von 900 Euro fürs Bad gab’s dann auch noch. Ortsvorsteher Klaus Beck spendierte zudem individualisierte Bädles-Klappstühle, die, einmal versteigert, dem Bad auch noch den ein oder anderen dringend benötigten Euro einbringen werden.

Wohlwollen fürs Bädle aus allen Fraktionen

Dennoch: Die Zusage des OB, dem Gemeinderat im Oktober die gemeinsame Rettung des Bädles vorzuschlagen, toppte alles. Auch wenn die Stadträte naturgemäß der Sache auch noch zustimmen müssen. Allerdings, so der Vorsitzende des Fördervereins, Michael Dürr, in seiner Rede: Sowohl vor der Wahl als auch hinterher habe er von allen Fraktionen großes Wohlwollen dem Bädle gegenüber verspürt. Ein großes Glück ist das. Schließlich löst das Becken sich inzwischen tatsächlich Stück für Stück auf. Jahr für Jahr werden mehr Reparaturen an dem Betonbecken nötig. Ohne das Eingreifen der Stadt ist ein Überleben des Bädles bis zum 95. Geburtstags kein Selbstläufer. Zu hoch wären die zu stemmenden Kosten für den Verein. Aber mit einem Dreiklang aus städtischer Unterstützung, Spenden und dem ehrenamtlichen Engagement müsse die Rettung des Bädles zu schaffen sein, freute sich auch Ortvorsteher Klaus Beck am Samstagabend.

Natürlich gab’s noch ganz viel Dank für alle Ehrenamtlichen, die im Verlauf der vergangenen 90 Jahre das Bädle am Leben gehalten hatten. „Es ist sensationell, so ein Bad ehernamtlich zu führen“, lobte OB Klopfer. Ortvorsteher Klaus Beck stellte bewundernd fest, dass es wirklich wahnsinnig viele Menschen brauche, um alles zu bewältigen. Stellvertretend für alle Helfer erhielt der aktuell wohl Aktivste im Bad, der technische Leiter Jürgen Erdmann, ein besonders dickes Danke. Dazu gab’s noch eine Familiendauerkarte auf Lebenszeit, falls er im Alter mal nicht mehr aktiv sein könne oder wolle. Für seine Frau Sabine gab’s einen schicken Strauß, schließlich lässt sie ihren Mann wieder und wieder gen Bädle ziehen und verzichtet derweil auf seine Anwesenheit zu Hause.