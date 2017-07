Schorndorf Diskussion über Radwegeplanungen

So wie bei der Einmündung der Mittleren Uferstraße in die Stuttgarter Straße, wo es nach der Vorberatung im Technischen Ausschuss so ausgesehen hatte, als dürften die aus der Mittleren Uferstraße kommenden Autofahrer künftig nicht mehr links in Richtung Kahlaer Platz beziehungsweise Innenstadt abbiegen, damit auf der Stuttgarter Straße die Einfädelspur zugunsten von zwei Radfahrstreifen wegfallen kann. Denkste!

Knappe Mehrheit: Linkssabbiegen aus Mittlerer Uferstraße beibehalten

Jetzt im Gemeinderat waren sich CDU-Stadtrat Matthias Härer („Das Linksabbiegen muss beibehalten werden“), FDP/FW-Stadtrat Konrad Hofer („Es ist ein Unding, etwas zu ändern, was sich bewährt hat“) und Grünen-Stadträtin Nadia Pagano („Das ist für die Menschen in der Erlensiedlung der kürzeste Weg in die Innenstadt“) und mit ihnen schließlich eine knappe Mehrheit einig, dass das Linksabbiegen aus der Mittleren Uferstraße beibehalten werden muss - um den Preis einer Vollsignalisierung dieses Einmündungsbereichs, was zusätzliche Kosten in Höhe von rund 150 000 Euro verursachen dürfte.

Grünen-Stadtrat äußert Bedenken

Grundsätzlichere Bedenken hatte Grünen-Stadtrat Andreas Schneider angemeldet, der die ganze Radwegeplanung im Bereich Stuttgarter Straße/Kahlaer Platz einschließlich der geplanten Fußgänger- und Radwegebrücke im Bereich „Alter Baurenwasen“ als „jenseits Gestückle und dann auch noch ziemlich teuer“ bezeichnete, wobei er den verantwortlichen Planern zugestand, sie hätten „versucht, aus der schwierigen Situation das Beste zu machen“.

Pesch und Reuster: Linksabbiegeverbot einen Versuch wert

Was ihnen aus Sicht von Grünen-Stadtrat Pesch und SPD-Stadtrat Reuster so gut wie nur irgend möglich gelungen ist. „Für eine verkehrssichere Lösung für die Radfahrer muss der Autofahrer halt auch mal Federn lassen“, meinte ganz grundsätzlich Wilhelm Pesch, für den’s einen Versuch wert gewesen wäre, es erst mal mit einem Linksabbiegeverbot aus der Mittleren Uferstraße zu versuchen. „Wir haben in diesem kritischen Bereich keine schöne, aber eine akzeptable Lösung für einen Remstalradweg“, fand Klaus Reuster und appellierte an die Kolleginnen und Kollegen: „Lassen Sie uns das mit dem Wegfall der Linksabbiegespur doch einmal probieren.“

Und was soll in der Feuerseestraße geschehen?

Und dann wurde der SPD-Stadtrat, durchaus auch schon mit Blick auf die Planungen in der Feuerseestraße, ebenfalls grundsätzlich: „Früher wurden die Radwege dem Autoverkehr zugeschlagen, heute holt sich der Radfahrer zurück, was ihm weggenommen wurde“, sagte er und provozierte damit anscheinend vor allem FDP/FW-Stadtrat Konrad Hofer, der meinte, vor 60 Jahren habe es in Schorndorf nicht einen einzigen Radweg gegeben. Begründung: „Das passte nicht bei uns wegen der Enge.“

Sprung also von der Stuttgarter Straße zur Feuerseestraße, wo Herbert Schuck, Technischer Leiter Planung bei den Zentralen Diensten, seine ursprüngliche Planung insofern modifiziert hatte, als der von der Burgstraße her kommende Radler später auf den Schutzstreifen in Richtung und dann entlang der Feuerseestraße eingeschleust werden sollte, was den Wegfall von nur noch drei Parkplätzen in der Burgstraße zur Folge hätte.

„Was uns im Radwegenetz fehlt, sind durchgängige Verbindungen“

Nichtsdestotrotz wärmten CDU-Stadträtin Iris Greiner und Konrad Hofer, der den geplanten Wegfall der Linksabbiegespur in Richtung Aichenstraße und ihre Umwandlung in eine unechte Abbiegespur kritisierte, die Idee von einem neuen Fußgängersteg entlang dem Feuersee auf, der es ermöglichen würde, den Radler auf dem seitherigen Gehweg fahren zu lassen. Dann bleibe es dabei, dass der Radler, weil er nicht im fließenden Verkehr mitschwimme, am Kreisel Schillerplatz wieder absteigen müsse, gab Herbert Schuck zu bedenken und betonte: „Was uns im Radwegenetz fehlt, sind durchgängige Verbindungen.“ Und Klaus Reuster und Wilhelm Pesch waren auch in diesem Fall der Meinung, dass der Verwaltungsvorschlag einen guten Kompromiss zwischen Auto- und Radverkehr darstellt und dass für alle Verkehrsteilnehmer eine akzeptable Lösung gefunden worden ist.