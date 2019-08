Schorndorf Dorfladen in Schlichten sucht Ehrenamtliche

Waren einräumen, kassieren, Artikel auf das Mindesthaltbarkeitsdatum prüfen – all das gehört zu den Aufgaben von Gisela Albrecht. Als ehrenamtliche Helferin macht sie in Schlichten das, was in anderen großen Supermärkten von bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erledigt wird. Was sie dazu antreibt? „Ich wollte in meinem Ruhestand etwas Sinnvolles tun und habe bedauert, dass es in den Jahren vor der Eröffnung keinen solchen Laden gab“, erklärt die pensionierte Lehrerin. Als Mädchen und junge Frau arbeitete sie früher ab und zu in dem Lebensmittelgeschäft ihrer Mutter, sie weiß also, was zu tun ist. Albrecht will mit ihrer Arbeit denjenigen helfen, die kein eigenes Auto haben und kaum mobil sind.

Viele, die sich anfangs engagierten, sind nicht mehr dabei

Doch engagierte Helferinnen und Helfer wie Gisela Albrecht fehlen derzeit, und der Vorstand und Aufsichtsrat des Ladens, der als Genossenschaft organisiert ist, macht sich Sorgen, wie es weitergehen soll. Sollten sie gezwungen sein, mehr bezahltes Personal zu beschäftigen, würde der Laden rote Zahlen schreiben und könnte sich langfristig nicht halten. Viele von denen, die sich am Anfang engagierten, seien inzwischen nicht mehr dabei, berichten Matthias Hetzel, der im Vorstand, und Jochen Schmid, der im Aufsichtsrat sitzt. Auch sie sind unentgeltlich tätig.

In den Sommerferien spitze sich die Lage nochmals zu, da viele in den Urlaub fahren. „Jetzt darf keiner krank werden“, sagt Hetzel. Ihm ist wichtig, die Ehrenamtlichen nicht zu überfordern, deshalb sucht er händeringend nach mehr Leuten.