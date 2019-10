Schorndorf Ehemaliger Germanitier zu Haftstrafe verurteilt

Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung

Doch der 50-Jährige, der zwischenzeitlich in seinem Haus die Botschaft des Pseudostaates „Germanitien“ beherbergt hatte, sieht sich – wie andere Mitglieder dieser den Reichsbürgern nahen Vereinigung – als Opfer von Behördenwillkür. Auch die Stadtwerke haben ihm, beklagte er in der Verhandlung, „willkürlich“ den Strom abgestellt, obwohl er alle offenen Rechnungen bezahlt habe. Und obwohl er krank sei, Krampfanfälle und chronische Schmerzen habe, bekomme er in der Haft nicht die richtigen Medikamente.

Von den Germanitiern will er sich bereits im Januar 2013 getrennt haben, die Probleme mit der Nachbarschaft bestanden weiterhin: 2012 war er mit dem Wirt einer benachbarten Bar in Streit geraten, zwei Jahre später mit dessen Frau – und beide Male wegen Körperverletzung verurteilt worden; in den Folgejahren außerdem wegen falscher Versicherung an Eides statt, Waffenbesitzes und Hausfriedensbruchs. Und jetzt: eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung.

Der Stich hätte tödlich sein können

Und auch wenn er’s bis zuletzt abstritt, Staatsanwalt und Richterin waren überzeugt, dass der 50-Jährige Anfang April 2017, morgens um 1.30 Uhr, mit seinem türkischen Nachbarn in der Bahnhofsunterführung in Streit geraten war und dessen Bruder, der beide trennen wollte, mit einem Messer in den Bauch gestochen hatte. Wäre die Wunde nicht nur einen Zentimeter tief gewesen, sie hätte lebensgefährlich sein können. Doch der Angeklagte blieb dabei: „Diesen Vorfall gibt es nicht.“ Seit Jahren versuche er, sich aus allem Ärger herauszuhalten – und war doch immer wieder mit seinem türkischen Nachbarn in Streit geraten, weil dieser Müll aus seinem Imbiss vor dem Hintereingang des Angeklagten gelagert habe.

Der Nachbar ist mittlerweile in die Türkei zurückgekehrt, so konnte nur der Bruder als Zeuge in der Verhandlung aussagen. Ohne die geringste Belastungstendenz und absolut glaubhaft – für Richterin Freier Grund genug, seiner Version und nicht der des Angeklagten zu glauben. Der wiederum kommentierte die Aussage, wie die ganze Verhandlung, immer wieder mit ungläubigem Lachen und konstatierte: „Die Gebrüder Grimm wären neidisch.“ Immerhin sei damals eine Sehne an seiner rechten Schulter gerissen gewesen, sein Arm also nahezu unbeweglich. Doch schon der Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer „nicht den geringsten Zweifel“ am Tathergang und forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Der Pflichtverteidiger plädierte auf maximal ein Jahr mit Bewährung, weil sich sein Mandant seither nichts mehr habe zuschulden kommen lassen.

Doch Richterin Petra Freier konnte keine günstige Sozial- und Kriminalprognose erkennen: Wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilte sie den 50-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten – und verfügte: „Der Haftbefehl bleibt aufrechterhalten.“