Schorndorf Ein Burger King in der Gmünder Straße

Schorndorf. Für Fast-Food-Liebhaber ist’s eine gute Nachricht: In der Gmünder Straße 100 eröffnet noch in diesem Jahr eine Filiale der amerikanischen Schnellrestaurantkette Burger King. Der Bauantrag ist so gut wie durch. Nach dem Abriss der ehemaligen Druckerei Rösler ist auch schon der Boden für den Neubau der Burger-King-Filiale bereitet.