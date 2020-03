Schorndorf Ein Stern für Nico Burkhardt und seinen Pfauen

Am Dienstag hatte der Guide Michelin die alten und neuen Sternlokale bekannt gegeben. Wegen des Coronavirus hatte der Michelin die feierliche Übergabe abgesagt und die Ergebnisse per Livestream verkündet. Nico Burkhardt gehört zu den 29 Lokalen in Deutschland, die neu mit einem Stern ausgezeichnet wurden. Ihren Stern behalten und weiterhin zu den über 300 Sternelokale zählen das Bachofer in Waiblingen, das Malathounis in Kernen-Stetten sowie in Fellbach das Avui von Armin Karrer, das Oettingers Restaurant von Michael Oettinger und das Goldberg von Philipp Kovacs. Der Guide Michelin zählt zusammen mit dem Gault Millau zu wichtigsten Restaurantführer für Feinschmecker in Deutschland. Selten genug, dass sich die beiden Konkurrenten einig sind in der Beurteilung der besten Lokale. In ihren Ausgaben 2020 zählen beide diese sechs Lokale zu den besten Gourmetrestaurants zwischen Rems und Murr. Für Nico Burkhardt ist die Auszeichnung durch den Michelin nichts Neues. Er hat fest damit gerechnet, zumal er als Chefkoch im Stuttgarter „Olivio“ sieben Jahre lang zur Creme de la creme der Sterneköche gehörte.

2018 hatte sich Nico Burkhardt im „Pfauen“ in Schorndorf selbstständig gemacht und sich seinen Traum verwirklicht . Er baute sich inzwischen ein kleines gastronomisches Imperium auf. Neben einem Hotel, dem gut-bürgerlichen Restaurant Pfauen und dem Gourmetrestaurant Nico Burkhardt eröffnete er im Dezember 2019 unweit des Pfauen in der Höllgasse in der Hirschgasse 3 ein französisches Bistro namens „Chez Amis“ . Aus seinem Ehrgeiz hat Nico Burkhardt keinen Hehl gemacht. Im Dezember hatte er unserer Zeitung gegenüber sein Ziel klar formuliert. Ein Michelin-Stern müsse über Schorndorf und seinem „Pfauen“ aufgehen. „Definitiv!“ Der Restaurantguide Gault&Millau hatte vorgelegt und ihn in der 2020-er-Ausgabe mit zwei Kochmützen und 15 Punkten bewertet. Für Burkhardt hat diese Bewertung noch Luft nach oben.