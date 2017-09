Schorndorf Einbrecher macht wertvolle Beute

Schorndorf.

Uhren und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendete ein Einbrecher, der am Sonntagabend in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Benzstraße eingestiegen ist. Auf der Rückseite des Gebäudes brach der Eindringling ein Fenster auf. Da weitere Wertgegenstände auf dem Boden zurückgelassen wurden, vermutet die Polizei, dass der Täter durch die Rückkehr der Bewohner gegen 22.15 Uhr gestört worden sein könnte.